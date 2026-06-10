Иран Ислам Ордусу АБШ-ын Бәһрејндәки базаларына дрон һүҹумлары етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Ислам Ордусу 10 ијун 2026-ҹы ил, чәршәнбә ҝүнү сәһәр АБШ террорчу ордунун Иранын ҹәнуб бөлҝә сакинләринә гаршы тәһдид вә шәр әмәлијјатларыны тәкрарладығына ҝөрә АБШ-ын бөлҝәдәки базаларына һүҹум едиб.
Иран Ислам Республикасынын Ордусу вә Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу дүшмәнин һүҹумларына ҹаваб олараг АБШ-ын јерләшдији Бешинҹи Донанмасыны, Америка базаларыны вә радар системләрини дрон һүҹумлары далғасы илә дармадағын едиб.
Sizin rəyiniz