Хатәм әл-Әнбија (с) Мәркәзи Гәрарҝаһы: Иран Ордусу вә СЕПАҺ АБШ базаларына һүҹум етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Хатәм әл-Әнбија (с) Мәркәзи Гәрарҝаһы АБШ террорчу ордусунун өлкәнин ҹәнубундакы әразиләрә вертолјотун вурулмасы кими јалан бәһанә илә тәҹавүзүнә ҹаваб олараг, бөлҝәдәки бәзи АБШ базаларынын Ислам Республикасынын гәһрәман ордусу вә Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун ҹәсур адамлары тәрәфиндән ҝүҹлү һүҹума мәруз галдығыны елан етди.
Хатәм әл-Әнбија (с) Мәркәзи Гәрарҝаһы билдириб ки, ҹинајәткар АБШ ордусу билмәлидир ки, әҝәр Иран Ислам Республикасына һүҹумуну тәкрарлајарса, бөлҝәдә гојулмуш һәдәфләр сијаһысына даһа шиддәтли вә ҝенишмигјаслы һүҹумлар һәјата кечириләҹәк.
Sizin rəyiniz