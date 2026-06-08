Иран МАГАТЕ-нин Губернаторлар Шурасына хәбәрдарлыг едиб: Гаршыдурма јанашмасы дипломатија перспективләрини сарсыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: МАГАТЕ-нин Губернаторлар Шурасынын рүблүк иҹласы башлајанда вә АБШ-нин Иран әлејһинә гәтнамә үчүн лоббичилик етмәси илә бағлы бәзи мәлуматлар дәрҹ олунаркән, өлкәмизин Вјанадакы миссијасы шура үзвләринә хәбәрдарлыг етди ки, мәҹбури вә гаршыдурма јанашмасы нәинки әмәкдашлыға ҝәтириб чыхармыр, һәм дә дипломатик һәлл јолуна чатмаг перспективләрини сарсыдыр.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Иран Ислам Республикасынын Вјанада јерләшән бејнәлхалг тәшкилатлардакы миссијасы базар ертәси ҝүнү Х сосиал шәбәкәсиндә јазыб: БАЕА Губернаторлар Шурасы "бу ҝүн башлајан ијун иҹласында мүһүм мәсәләләр мүзакирә олунаҹаг" месажыны дәрҹ едиб.
Месажда әлавә олунур: Иранын БАЕА илә нүвә әмәкдашлығы саһәсиндәки мөвҹуд вәзијјәт, АБШ вә Исраил режимләринин Иранын тәминаты алтында динҹ нүвә објектләринә гаршы 17 ганунсуз силаһлы һүҹум далғасынын, еләҹә дә давамлы ҹидди тәһдидләрин бирбаша нәтиҹәсидир. Бу вәзијјәт аҝентлијин тарихиндә ҝөрүнмәмишдир.
Өлкәмизин нүмајәндәси бејнәлхалг сәвијјәдә ганунсуз һәрәкәтә ҝөрә мәсулијјәтин ону төрәдән шәхсдә олдуғуну вә зәрәрчәкәнә өтүрүлә билмәјәҹәјини билдирәрәк вурғулады: Губернаторлар Шурасы бу һүҹумлары һәјата кечирәнләрин мәсулијјәтини азалтмаг үчүн бир васитәјә чеврилмәмәлидир.
Sizin rəyiniz