ӘнсарАллаһ Тәләвиви ракетлә вурараг билдирди: Исраилин Гырмызы дәниздә ҝәмичилик етмәси гадағандыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмән Силаһлы Гүввәләринин сөзчүсү Тәл-Әвивә ракет һүҹуму елан едәркән сионист режимин Гырмызы дәниздә ҝәмичилик етмәсинин тамамилә гадаған олдуғуну вурғулады.
Јәһја Сәри ачыгламасында белә дејиб: " Америка вә сионист тәҹавүзләринә гаршы мүбаризә чәрчивәсиндә, Јени Гәрби Асија ады алтында Бөјүк Исраилин гурулмасына әсасланан сионист лајиһәсинә гаршы чыхараг, дүшмән Американын халгымыза, Ливан, Гәзза вә Ирандакы әзиз вә азад халглара гаршы гәддар мүһасирәсини гырмаг үчүн, һәмчинин дөјүш мејданларынын бирлији, дүшмәнлә үзләшмәк вә сионист режимин Иран, Фәләстин, Ливан, Ираг вә Јәмәндә ҹиһад вә мүгавимәт ҹәбһәсинә гаршы тәҹавүзүнә ҹаваб вермәк чәрчивәсиндә Јәмән силаһлы гүввәләри Тәл-Әвивдәки дүшмән Исраилин һәссас һәдәфләрини бир нечә ракетлә һәдәфә алыб."
Бәјанатда һүҹумун дәгигликлә һәјата кечирилдији вә мәгсәдләри дармадағын етдији билдирилиб.
Sizin rəyiniz