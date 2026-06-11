АБШ-ын дүнән ҝеҹә Ирана гаршы һәрби тәҹавүзү барәдә мәлумат

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: 11 ијун Ҹүмә ахшамы ҝүнү тәҹавүзкар вә әһдә вәфа етмәјән Америка атәшкәси дәфәләрлә позараг Иран Ислам Республикасынын бәзи ҹәнуб вә мәркәзи бөлҝәләри вә шәһәрләри ардыҹыл олараг атәшә тутмуш вә бәзи әразиләри һава һүҹумлары илә һәдәфә алмышды.
Чәршәнбә ахшамы ҝеҹәси Бәндәр Аббас, Һенгам вә Гишм адаларынын бәзи јерләриндә, Сирик вә Минабда партлајыша бәнзәр бир сәс ешидилди ки, бу да вәтәндашлар арасында нараһатлыг јаратды.
Бушеһр әјаләтиндә Ҹәнуби Парс објектләринә ев саһиблији едән һәр ики шәһәр олан Әсәлујә вә Канган иҹра башчылары бу әразиләрдә һәр һансы бир һүҹум вә ја партлајыш олдуғуну инкар етдиләр.
Ҹүмә ахшамы сәһәр саатларында Кәрәҹ шәһәринин бәзи јерләриндә партлајыша бәнзәр бир нечә сәс ешидилди ки, бу да вәтәндашлар арасында нараһатлыг јаратды.
Sizin rəyiniz