СЕПАҺ: АБШ-ын Әл-Әзрәг базасында јерләшән Ф-35, Ф-15 вә Ф-16 гырыҹы тәјјарәләри дармадағын етдик

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун – СЕПАҺ Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр шөбәси АБШ-ын сон һүҹумларына ҹаваб олараг СЕПАҺ-ын Аерокосмик Гүввәләринин Әл-Әзрәг һава базасында вә идарәетмә мәркәзинә ҹаваб һүҹуму һәјата кечиртдикләрини ачыглајыблар.
Бу барәдә СЕПАҺ-ын Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Шөбәси билдириб:
Јүз ҝүндән чох дөјүш мејданында дајанараг јени бир визјон вә мүгавимәт сәвијјәси нүмајиш етдирән Иранын мөмин вә гәһрәман халгы;
Ислам дөјүшчүләринин Америка тәҹавүзкар дүшмәнини јатырмагда ҝөстәрдији шәрәфли әмәлләрә садиг галараг, Уҹа Аллаһа тәвәккүл едәрәк, ИИКК Аерокосмик Гүввәләриндәки ҹәсур оғулларыныз, ушаглары өлдүрән Америка ордусунун Кәрәҹ вә Нәзәрабад әтрафындакы истираһәт мәканына, истеһсал комплексинә вә казарма әразисинә, еләҹә дә Пишва шәһристанындакы јерли ИИКК базасына ракет һүҹумларына ҹаваб олараг, тәҹавүзкары ҹәзаландырмаг үчүн бу сәһәр Америка Ф35, Ф15 вә Ф16 гырыҹы тәјјарәләринин јерини, еләҹә дә Әл-Әзрәг һава базасында вә идарәетмә мәркәзиндә јерләшән Америка террорчу ордусунун мүһүм објектләрини 12 баллистик ракетлә һәдәфә алараг һәмин објектләри вә чох сајда гырыҹы тәјјарәни дармадағын етдиләр. Ислам дөјүшчүләринин әмәлијјатлары дүшмәнин шәр һүҹумлары давам етдикҹә давам едәҹәкдир!
Sizin rəyiniz