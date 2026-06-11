Нјy Јорк Тaјмс: АБШ-ын Ирандакы су објектләринә һүҹуму "мүһарибә ҹинајәти"дир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Нјy Јорк Тaјмс гәзети бу Америка медиасынын "тәһлилинә әсасланан" һесабатында билдириб: Чәршәнбә сәһәри һүҹумлар Иранын ҹәнуб саһилиндә, Һөрмүз боғазы јахынлығында ичмәли су објекти кими ҝөрүнән бир објекти мәһв едиб. Бу һүҹумларла ејни вахтда АБШ Мәркәзи Команданлығы Х сосиал шәбәкәсиндәки месажында Һөрмүз боғазы јахынлығында "АБШ Һәрби Һава Гүввәләри вә Донанмасынын гырыҹы тәјјарәләриндән дәгиг сурсатларла" һүҹумлар һәјата кечирдијини елан едиб.
Иран дөвләт медиасы АБШ-ын су анбарларыны һәдәф алдығыны билдириб вә јерли бир мәмур билдириб ки, шәһәр вә әтраф кәндләрин 20.000-дән чох сакининин сујуну кәсиб. Бу һәфтә әразидә температур 38 дәрәҹәдән јухары галхыб.
" Нјy Јорк Тaјмс " гәзетинин мәлуматына ҝөрә, АБШ-ын су објектләрини гәсдән һәдәф алыб-алмадығы вә ја ичәридә нә олдуғуну билиб-билмәдији һәләлик мәлум дејил. Бејнәлхалг һүгуга ҝөрә, мүлки инфраструктуру гәсдән һәдәф алмаг мүһарибә ҹинајәти һесаб едилә биләр.
Sizin rəyiniz