  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Америҝа

Нјy Јорк Тaјмс: АБШ-ын Ирандакы су објектләринә һүҹуму "мүһарибә ҹинајәти"дир

11 iyun 2026 - 19:01
Xəbər kodu: 1825946
Source: İRNA
Нјy Јорк Тaјмс: АБШ-ын Ирандакы су објектләринә һүҹуму "мүһарибә ҹинајәти"дир

Нјy Јорк Тaјмс гәзети пејк ҝөрүнтүләрини вә дәрҹ олунмуш видеолары тәһлил едәрәк билдириб ки, АБШ-ын Һөрмүз боғазы јахынлығындакы һүҹумлары 20.000 јерли сакинин ичмәли су објектләрини мәһв едиб вә бејнәлхалг һүгуга ујғун олараг мүлки инфраструктурун һәдәфә алынмасы "мүһарибә ҹинајәти"нин бариз нүмунәси ола биләр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Нјy Јорк Тaјмс гәзети бу Америка медиасынын "тәһлилинә әсасланан" һесабатында билдириб: Чәршәнбә сәһәри һүҹумлар Иранын ҹәнуб саһилиндә, Һөрмүз боғазы јахынлығында ичмәли су објекти кими ҝөрүнән бир објекти мәһв едиб. Бу һүҹумларла ејни вахтда АБШ Мәркәзи Команданлығы Х сосиал шәбәкәсиндәки месажында Һөрмүз боғазы јахынлығында "АБШ Һәрби Һава Гүввәләри вә Донанмасынын гырыҹы тәјјарәләриндән дәгиг сурсатларла" һүҹумлар һәјата кечирдијини елан едиб.

Иран дөвләт медиасы АБШ-ын су анбарларыны һәдәф алдығыны билдириб вә јерли бир мәмур билдириб ки, шәһәр вә әтраф кәндләрин 20.000-дән чох сакининин сујуну кәсиб. Бу һәфтә әразидә температур 38 дәрәҹәдән јухары галхыб.

" Нјy Јорк Тaјмс " гәзетинин мәлуматына ҝөрә, АБШ-ын су објектләрини гәсдән һәдәф алыб-алмадығы вә ја ичәридә нә олдуғуну билиб-билмәдији һәләлик мәлум дејил. Бејнәлхалг һүгуга ҝөрә, мүлки инфраструктуру гәсдән һәдәф алмаг мүһарибә ҹинајәти һесаб едилә биләр.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha