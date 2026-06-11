  1. Ana səhifə
  2. Мәдәнијјәт сәһифәси
  3. Мәһдәвијјәт

Имам Замандан (әҹҹәләллаһу тәала фәрәҹәһу шәриф) мәрһум Сејид Әһмәд Рәштијә үч јолачан ҝөстәриш

11 iyun 2026 - 16:40
Xəbər kodu: 1825868
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Имам Замандан (әҹҹәләллаһу тәала фәрәҹәһу шәриф) мәрһум Сејид Әһмәд Рәштијә үч јолачан ҝөстәриш

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сејид Әһмәд Рәштинин Имам Һүҹҹәтлә (әҹҹәләллаһу тәала фәрәҹәһу шәриф) ҝөрүшү һаггында ҝәлән мәшһур рәвајәтдә Имам үч ҝөстәриши бөјүк вурғу илә тәкрарламышдыр: "Нафиләләр, Ашура зијарәти вә ҹамие кәбирә дуасы." Бу вурғу, бәлкә дә нафилә намазлара риајәт етмәјин, Ашура зијарәтинин вә ҹамие кәбирә дуасынын Вилајәт вә бәндәлик јолунда мөһкәм дурмағын ән ваҹиб јолларындан бири олдуғуну ҝөстәрир.

Download 21 MB

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha