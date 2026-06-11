ИИР-ын БМТ-ки Сәфири: АБШ ҝүҹ јолу илә давамлы разылашманы әлдә едә билмәјәҹәк / Трамп тәһдидләрдән чәкинмәлидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатындакы сәфири вә даими нүмајәндәси Әмир Сәид Ирәвани, Колумбија Президентинә Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Тәһлүкәсизлик Шурасынын “Васитәчилик вә Диалог васитәсилә Јахын Шәргдә Сијаси Һәлләрин Ирәлиләдилмәси” адлы иҹласында бу ҝөрүшүн кечирилмәсинә ҝөрә тәшәккүрүнү билдирди.
О деди: “Америка Бирләшмиш Штатларынын Президенти Ирана гаршы тәкрарланан тәһдидләриндән, о ҹүмләдән бу ҝүн етдији јенидән ҝүҹ тәтбиги тәһдидиндән чәкинмәлидир”.
Иран Ислам Республикасынын сәфири вурғулады: “Иран һеч вахт тәһдид вә ја тәзјиг алтында данышыглар апармајыб вә һеч вахт тәзјиг вә ја мәҹбуријјәт гаршысында тәслим олмајаҹаг”.
Ирәвани вурғулады: “Америка Бирләшмиш Штатлары бу уғурсуз сијасәти дәфәләрлә давам етдириб вә индијә гәдәр һәрби тәһдидләрин вә горхутманын әкс тәсир ҝөстәрдијини анламалы иди”.
Sizin rəyiniz