БМТ-нин Баш катиби: Дүнја там атәшкәсә еһтијаҹ дујур / Иранла бағлы данышыгларын апарылмасы ваҹибдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: БМТ-нин Баш катиби Антонио Гутерреш Тәһлүкәсизлик Шурасынын “Бејнәлхалг сүлһ вә тәһлүкәсизлијин горунмасына ишарә едәрәк "Гәрби Асијада сијаси һәлл јолларынын инкишафы; диалог вә давамлы сүлһ үчүн васитәчилик” мөвзусунда кечирилән иҹласында чыхышы заманы билдириб:
“Гәрби Асија ҝетдикҹә даһа чох бөһрана сүрүкләнир вә бунун нәтиҹәләри реҝионун һүдудларындан кәнара јајылыр.”
О, бүтүн өлкәләрин суверенлијинә вә әрази бүтөвлүјүнә һөрмәт, дөвләтләрин дахили ишләринә гарышмамаг вә чохтәрәфли әмәкдашлығын ҝүҹләндирилмәси принсипләринә әсасланан Фарс көрфәзи үчүн јени тәһлүкәсизлик архитектурасынын формалашдырылмасынын ваҹиблијиндән данышыб.
Антонио Гутерреш Иранын нүвә програмы әтрафында данышыгларын апарылмасынын ваҹиблијини дә вурғулајыб.
Sizin rəyiniz