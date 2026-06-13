  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Авропа

Иранын Лондондакы сәфирлији: АБШ вә Исраил тәҹавүзкар режимләринә гаршы әдаләт нәһајәт өз јерини тапаҹаг

13 iyun 2026 - 20:23
Xəbər kodu: 1826742
Source: İRNA
Иранын Лондондакы сәфирлији: АБШ вә Исраил тәҹавүзкар режимләринә гаршы әдаләт нәһајәт өз јерини тапаҹаг

АБШ вә сионист режимин Иран халгына гаршы тәтбиг етдији 12 ҝүнлүк мүһарибәнин башламасынын биринҹи илдөнүмүндә Иран Ислам Республикасынын Вјанадакы сәфирлији бу тәҹавүзү дипломатија вә бејнәлхалг һүгуга хәјанәт адландырды вә ҝеҹикмиш олса да, әдаләтин нәһајәт өз јерини тапаҹағыны вурғулады.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын сәфирлији  бу ҝүн, шәнбә бир бәјанат јајараг јазыб: “Бу ҝүн АБШ вә Исраил режимләринин Ирана гаршы 12 ҝүнлүк тәҹавүзүнүн башламасынын биринҹи илдөнүмүдүр. Бир ил кечди, амма нәинки ағрымыз арадан галхмады, әксинә јараларымыз даһа да дәринләшди.”

Бәјанатда дејилир: Бу, 12 ҝүнлүк мүһарибә, он ики ҝүнлүк фасиләсиз бомбардман, он ики ҝүнлүк террор вә он ики ҝүн Иран шәһәрләрини үрәк ағрыдан мәнзәрәләрә, өлкәмизин динҹ нүвә објектләрини исә тәҹавүзкарларын хәјанәтинин символларына чевирди; дипломатијаја хәјанәт, Нүвә Силаһларынын Јајылмамасы Мүгавиләсинә хәјанәт вә милләтләри горумалы олан һәр бир бејнәлхалг конвенсијаја хәјанәт.

Иранын Вјанадакы сәфирлији әлавә едиб: "Бу ики ҹинајәткар режим сәбәбсиз вә гәддар һүҹумларында һеч бир ҹинајәтдән ваз кечмәјиб. Онлар садәҹә сабаһ үчүн бир хәјал гурмаг үчүн әксәријјәти ушаг олан ҝүнаһсыз мүлки шәхсләри гәтлә јетирибләр, мүһарибә дејил, билик ардынҹа олан алимләри гәтлә јетирибләр вә Иранын шәрәф вә суверенлијинин кешикчиләри олан өлкәмизин командирләрини вә јүксәк вәзифәли шәхсләрини шәһид едибләр".

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha