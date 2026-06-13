Иранын Лондондакы сәфирлији: АБШ вә Исраил тәҹавүзкар режимләринә гаршы әдаләт нәһајәт өз јерини тапаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын сәфирлији бу ҝүн, шәнбә бир бәјанат јајараг јазыб: “Бу ҝүн АБШ вә Исраил режимләринин Ирана гаршы 12 ҝүнлүк тәҹавүзүнүн башламасынын биринҹи илдөнүмүдүр. Бир ил кечди, амма нәинки ағрымыз арадан галхмады, әксинә јараларымыз даһа да дәринләшди.”
Бәјанатда дејилир: Бу, 12 ҝүнлүк мүһарибә, он ики ҝүнлүк фасиләсиз бомбардман, он ики ҝүнлүк террор вә он ики ҝүн Иран шәһәрләрини үрәк ағрыдан мәнзәрәләрә, өлкәмизин динҹ нүвә објектләрини исә тәҹавүзкарларын хәјанәтинин символларына чевирди; дипломатијаја хәјанәт, Нүвә Силаһларынын Јајылмамасы Мүгавиләсинә хәјанәт вә милләтләри горумалы олан һәр бир бејнәлхалг конвенсијаја хәјанәт.
Иранын Вјанадакы сәфирлији әлавә едиб: "Бу ики ҹинајәткар режим сәбәбсиз вә гәддар һүҹумларында һеч бир ҹинајәтдән ваз кечмәјиб. Онлар садәҹә сабаһ үчүн бир хәјал гурмаг үчүн әксәријјәти ушаг олан ҝүнаһсыз мүлки шәхсләри гәтлә јетирибләр, мүһарибә дејил, билик ардынҹа олан алимләри гәтлә јетирибләр вә Иранын шәрәф вә суверенлијинин кешикчиләри олан өлкәмизин командирләрини вә јүксәк вәзифәли шәхсләрини шәһид едибләр".
Sizin rəyiniz