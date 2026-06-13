Ҝенерал-мајор Абдуллаһи: Дүнја тезликлә Иранын гәләбә сәдасыны ешидәҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сепаһ командири, Ҝенерал-мајор Әли Абдуллаһи ҹүмә ахшамы ахшамы Дезфулда кечирилән шәһид ҝенерал-лејтенант Гуламәли Рәшид вә онун оғлу Әмин Аббас Рәшидин шәһадәтинин биринҹи илдөнүмү мәрасиминә ҝөндәрдији мүраҹиәтдә јазыб:
“Мисилсиз стратег, Мүгәддәс Мүдафиәнин ҝөркәмли нәзәријјәчиси, фәхрли сәркәрдә, шәһид ҝенерал-лејтенант Гуламәли Рәшидин – Хатәм әл-Әнбија Мәркәзи Гәрарҝаһынын шәһид команданынын – мәзлум вә шәрәфли шәһадәтинин биринҹи илдөнүмү мүнасибәтилә бу һадисәни Имам Мәһди (әҹ) һәзрәтләринин мүгәддәс һүзуруна, Ислам Ингилабынын рәһбәри Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеијә, онун аиләсинә, силаһлы гүввәләрин иҝид вә вәфалы командир вә дөјүшчүләринә, еләҹә дә Иран Ислам халгына башсағлығы дејир вә тәбрик едирәм.”
Хатәм әл-Әнбија Мәркәзи Гәрарҝаһынын команданы мүраҹиәтиндә вурғулајыб:
“Онун шәһид едилмәсинин сионист режим тәрәфиндән, АБШ террорчу һөкумәтинин дәстәји илә һәјата кечирилмәси һәмин бөјүк сәркәрдәнин өлкәнин мүдафиә мәгсәдләринин ирәлиләдилмәсиндә ојнадығы мүһүм ролу ачыг шәкилдә ҝөстәрир. Бу әзиз шәһидин илк илдөнүмүндә онунла әһд бағлајырыг ки, јолуну гүдрәт вә гәтијјәтлә давам етдирәҹәјик.”
Мүраҹиәтдә даһа сонра дејилир:
“Алчаг вә вәһши дүшмән дүшүнүрдү ки, Иранын һәрби дүшүнҹә мәркәзләрини физики олараг арадан галдырмагла өлкәнин мүдафиә ирадәсинә зәрбә вура биләҹәк. Лакин о, билмирди ки, шәһид Рәшид ҝәләҹәк нәсилләрин истигамәтләндирилмәси үчүн зәнҝин билик, тәҹрүбә вә стратежи тәфәккүр мирасы гојуб. Бу ҝүн силаһлы гүввәләрин иҝид командирләри һәмин јол хәритәсинә сөјкәнәрәк дүшмәнин мүрәккәб һибрид вә идрак мүһарибәсинә гаршы мүбаризәни ағыллы шәкилдә идарә едир, өлкәнин гуру, һава вә дәниз сәрһәдләриндә хидмәт едән бүтүн мүдафиәчиләр исә “Биз баҹарарыг” руһијјәси вә јерли, мүасир технолоҝијалар һесабына фәал чәкиндирмә вә милли гүдрәтин символуна чеврилибләр.”
Мүраҹиәтин давамында гејд олунур:
“Шүбһәсиз ки, Иран Ислам Республикасынын садиг вә гәдирбилән халгы, хүсусилә шәһид ҝенерал-лејтенант Гуламәли Рәшидин јолу вә ирсиндән илһам алараг, Ислам Ингилабынын рәһбәри вә Силаһлы Гүввәләрин Али Баш Команданы Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеинин рәһбәрлији алтында һәмишә олдуғу кими мөһкәм дајанаҹаг вә дүшмәнләрин тәһдидләри гаршысында силаһлы гүввәләрин етибарлы дајағы олаҹаг. Хүсусилә АБШ–сионист гүввәләрин тәтбиг етдији үчүнҹү мүһарибәнин һәссас шәраитиндә дә белә олаҹаг. Илаһи лүтфлә дүнја јахын заманда Иранын вә иранлыларын гәләбә сәдасыны, мүгавимәтин тәҹавүзкар вә террорчу дүшмән үзәриндә гәләбәсини ешидәҹәк.”
Sizin rəyiniz