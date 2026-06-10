Ирәвани: АБШ илә фикир мүбадиләси јекун мәтнә чатмаг үчүн давам едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатындакы сәфири вә даими нүмајәндәси Әмир Сәид Ирәвани базар ертәси ҝүнү Тәһлүкәсизлик Шурасынын Әфганыстан үзрә иҹласындан сонра әлавә етди ки, АБШ вә Иран Пакистан васитәсилә "јекун мәтнә чатмаг үчүн тәгдимат вә фикир мүбадиләси апарыр".
Иранын БМТ-дәки сәфири ајдынлыг ҝәтириб: "Һәлә јекун мәтнә чатмамышыг", амма биз ону изләјирик.
Ассоҹиатед Пресс мүхбиринин "Бу просес бу ајын сонуна (ијун) гәдәр баша чатаҹагмы?" суалына ҹаваб олараг о деди: "Үмид едирик. Үмид едирик."
Иранын БМТ-дәки сәфири һәмчинин атәшкәсин "һәртәрәфли" олдуғуну вә Ливан да дахил олмагла бүтүн реҝиону әһатә етдијини вурғулајыб.
Ирәвани деди: "Дүшүнүрәм ки, бүтүн тәрәфләр атәшкәсә гајыдыблар."
Гејд едәк ки, ҹәнаб Ирәванинин бүтүн бу үмидләри АБШ вә сионист режими тәрәфиндән бир даһа пуча чыхараг атәшкәс режими позулараг Ирана вә Ливана гаршы һүҹумлар јенә давам етдирилиб.
Sizin rəyiniz