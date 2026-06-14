Иранлы тәләбә идманчылар Бразилијада 30 медал газандылар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Дүнја Университет Дөјүш Идман Чемпионаты бу тәдбирин кејфијјәти вә техники сәвијјәсинин ону дүнјанын ән ваҹиб тәләбә јарышларындан биринә чевирдији бир вәзијјәтдә баша чатды.
Дүнјанын һәр јериндән 50 өлкәнин вә 1500-дән чох идманчынын иштиракы бу јарышларын ҝениш вә јүксәк рәгабәтли олдуғуну вә онларда уғур газанмағын һеч дә асан олмадығыны ҝөстәрир.
Дүнјанын ән јахшы университет идманчыларынын јарышдығы белә бир саһәдә "Минаб 168" карваны парлаг чыхышы илә 14 гызыл медал, 7 ҝүмүш медал, 9 бүрүнҹ медал вә ҹәми 30 медал газанараг медал газанма ҹәдвәлиндә дүнја витсе-чемпиону титулуну газана билди. Бу уғур өлкәмизин идманчыларынын ҝүҹлү глобал рәгибләрә гаршы техники үстүнлүјүнү, физики вә зеһни һазырлығыны ҝөстәрир.
Sizin rəyiniz