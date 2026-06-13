Ҝенерал Гаани: Ливаннын ҹәнубу һәмишә мүгавимәт вә дирәниш торпағы олараг галаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: СЕПАҺ-ын Гүдс Ганадынынн Ҝенералы Исмајыл Гаани месаж јазараг билдириб: Сионист режим билмәлидир ки, Ливанын ҹәнубундакы инсанлара гаршы давам едән ишғал, тәҹавүз вә ҹинајәтләр һеч вахт Ливан халгынын вә Һизбуллаһ дөјүшчүләринин мүгавимәт әзмини зәифләтмәјәҹәк.
О, вурғулајыб: Ливанын ҹәнубу һәмишә иззәт, мүгавимәт вә дирәниш дијары олуб вә олаҹаг. Ислам үммәтинин мүгавимәт вә иззәт символу олан Һизбуллаһ Ливанын мүдафиәси вә ишғалчы режимин тамаһкарлығына гаршы мүбаризә хәттиндә галаҹаг вә һаггын батил үзәриндә гәләбәси илә бағлы илаһи вәд ҝерчәкләшәҹәк.
Sizin rəyiniz