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АБШ биоложи лабораторијалары һаггында "фәлакәтли глобал нәтиҹәләрә" сәбәб ола биләҹәк ифшалар

14 iyun 2026 - 19:23
Xəbər kodu: 1827172
Source: İRNA
АБШ биоложи лабораторијалары һаггында "фәлакәтли глобал нәтиҹәләрә" сәбәб ола биләҹәк ифшалар

Партија рәгабәти, Доналд Трамп администрасијасынын рәсмиләрини АБШ-нин дүнја мигјасында јерләшән биоложи лабораторијалары һаггында мәлуматлары ифша едиб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Тезликлә вәзифәсиндән ајрылаҹаг АБШ Милли Кәшфијјатынын директору Тулси Габард, сон фәалијјәтләриндән бириндә дүнјанын 30 нөгтәсиндә јерләшән 120 хариҹи АБШ биоложи лабораторијасы һаггында мәлумат јајыб.

Бу мәлуматлара ҝөрә, бу лабораторијалара һәр ил АБШ верҝи өдәјиҹиләринин 9 милјондан чох доллары хәрҹләнир. Габард иддиа едиб ки, әввәлки АБШ администрасијасы - Ҹо Бајден администрасијасы - бу лабораторијалар һаггында АБШ халгына јалан дејиб.

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