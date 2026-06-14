Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Тезликлә вәзифәсиндән ајрылаҹаг АБШ Милли Кәшфијјатынын директору Тулси Габард, сон фәалијјәтләриндән бириндә дүнјанын 30 нөгтәсиндә јерләшән 120 хариҹи АБШ биоложи лабораторијасы һаггында мәлумат јајыб.
Бу мәлуматлара ҝөрә, бу лабораторијалара һәр ил АБШ верҝи өдәјиҹиләринин 9 милјондан чох доллары хәрҹләнир. Габард иддиа едиб ки, әввәлки АБШ администрасијасы - Ҹо Бајден администрасијасы - бу лабораторијалар һаггында АБШ халгына јалан дејиб.
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