Пекин Исраилин Ливана вә АБШ-ын Ирана һүҹумларын дәрһал дајандырылмасыны тәләб етди / Дипломатик јола тәкид едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА-нын Чин телевизијасына истинадән јајдығы хәбәрә ҝөрә, Чин ХИН-нин сөзчүсү мәтбуат конфрансында һазыркы Гәрби Асија һадисәләринә реаксија верәрәк дејиб: “Чин мөвҹуд вәзијјәтдән ҹидди нараһатлыг ифадә едир. Һәрби васитәләр проблеми көкүндән һәлл едә билмәз вә реҝион өлкәләринин суверенлији, тәһлүкәсизлији вә әрази бүтөвлүјү һөрмәт едилмәли вә горунмалыдыр.
Пекин бүтүн аидијјәти тәрәфләрдән дәрһал һәрби әмәлијјатлара сон гојмағы, диалог вә данышыглар јолуна гајытмағы вә мүмкүн гәдәр тез һәртәрәфли вә давамлы атәшкәсин бәргәрар едилмәсини тәләб едир.”
Лин Ҹиан һәмчинин билдириб ки, Чин мүнагишәләрин башладығы андан етибарән Иран да дахил олмагла бүтүн тәрәфләрлә јахын әлагәләри горујуб сахлајыб вә һәмишә мүһарибәнин дајандырылмасы вә сүлһ просесинин инкишафы үчүн чалышыб.
Sizin rəyiniz