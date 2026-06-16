  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Идман

Иран вә Јени Зеландија арасында ҝәрҝин һеч-һечә; Груп балансы мүрәккәбләшди

16 iyun 2026 - 19:28
Xəbər kodu: 1828123
Source: İRNA
Иран вә Јени Зеландија арасында ҝәрҝин һеч-һечә; Груп балансы мүрәккәбләшди

2026-ҹы ил Дүнја Кубокунун Ҝ групунда Иран вә Јени Зеландија милли футбол командалары арасында кечирилән һәлледиҹи ојун 2-2 һесаблы һеч-һечә илә баша чатды вә бу групун балансыны чәтинләшдирди.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА:Иран милли футбол командасы 2026-ҹы ил Дүнја Кубокунун груп мәрһәләсинин илк турунда сәһәр саат 4:30-да Јени Зеландија илә гаршылашды.

Ојун Лос-Анҹелесдәки Софи стадионунда кечирилди вә мексикалы һаким Сезар Рамос тәрәфиндән идарә олунду.

Бу групун диҝәр матчында Белчика вә Мисир арасында 1-1 һесаблы һеч-һечә гејдә алындығы үчүн Иран вә Јени Зеландија мејдана галиб ҝәлмәклә јүксәлмәк үчүн әлверишли шәраит јаратмаг үчүн икигат мотивасија илә чыхдылар, лакин онлар ејни заманда һеч-һечә илә кифајәтләндиләр вә бу да групун балансыны чәтинләшдирди.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha