Иран вә Јени Зеландија арасында ҝәрҝин һеч-һечә; Груп балансы мүрәккәбләшди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА:Иран милли футбол командасы 2026-ҹы ил Дүнја Кубокунун груп мәрһәләсинин илк турунда сәһәр саат 4:30-да Јени Зеландија илә гаршылашды.
Ојун Лос-Анҹелесдәки Софи стадионунда кечирилди вә мексикалы һаким Сезар Рамос тәрәфиндән идарә олунду.
Бу групун диҝәр матчында Белчика вә Мисир арасында 1-1 һесаблы һеч-һечә гејдә алындығы үчүн Иран вә Јени Зеландија мејдана галиб ҝәлмәклә јүксәлмәк үчүн әлверишли шәраит јаратмаг үчүн икигат мотивасија илә чыхдылар, лакин онлар ејни заманда һеч-һечә илә кифајәтләндиләр вә бу да групун балансыны чәтинләшдирди.
Sizin rəyiniz