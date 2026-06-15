АБШ вә Исраилин Ирана гаршы тәҹавүзү Русијанын Фарс Көрфәзи стратеҝијасына неҹә тәсир етди?

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русија Хариҹи Ишләр Назирлији чәршәнбә ахшамы, 1 ијин тарихиндә “Фарс Көрфәзи реҝионунда коллектив тәһлүкәсизлик үзрә Русија доктринасы” сәнәдинин јениләнмиш версијасыны дәрҹ едиб.
Москва мәтбуат бәјанатында бу јениләнмәнин зәрурәтини “АБШ вә Исраилин Ирана гаршы бирҝә тәҹавүзләри” илә әсасландырыб вә бунун “узунмүддәтли вә компромисә әсасланан һәлл јолларынын тапылмасы үчүн коллектив сијаси вә дипломатик сәјләри” зәрури етдијини вурғулајыб.
Гејд едәк ки, Русијанын јени мөвгеји, Иран Ислам Республикасынын АБШ-нин реҝион өлкәләринин әразиләриндән истифадә едәрәк өз милли тәһлүкәсизлијини тәһдид етмәсинин гаршысынын алынмасыны тәләб едән јанашмасы илә там ујғун һесаб олунур.
Sizin rəyiniz