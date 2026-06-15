Әрдәбил Азад Зонасы дәмир јолуна бағланды; Аврасија базарында иштирак етмәк имканы

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: 2005-ҹи илдә башлајан Әрдәбил-Мијанә дәмир јолунун тикинтиси 21 илдән сонра 14-ҹү һөкумәт дөврүндә һәјата кечирилди вә өтән ҝүнләрдә рәсми ачылышындан сонра Әрдәбил гатары инди иҹтимаијјәтин гәбулу бахымындан һәр һәфтә Әрдәбил-Мәшһәд кими маршрутларла һәрәкәт едир.
Диҝәр тәрәфдән, Әрдәбил Азад Тиҹарәт-Сәнаје Зонасы, дәмир јолу дәһлизинә әлавә олараг игтисади програмларын ҝенишләндирилмәсиндә вә инкишафында рол ојнаја билән Әрдәбил әјаләтинин шималындакы Биләсувар Ҝөмрүјү илә јанашы, чох ваҹиб бир игтисади потенсиала маликдир.
Әрдәбил картоф, мәрҹимәк вә бал кими мәһсулларын истеһсалы үчүн мәркәздир вә азад зона милјонларла тон кәнд тәсәррүфаты мәһсулларынын иллик ихраҹы үчүн платформа тәмин едир вә сәнаје азад тиҹарәт зонасынын вә һәтта Биләсувар ҝөмрүк мәнтәгәсинин Әрдәбил дәмир јолу илә кәсишмәси мәһсул ихраҹы вә валјута ҝәтириси үчүн платформа тәмин едә биләр.
Дәмир јолу илә јүк дашынмасы автомобил дашынмасындан даһа уҹуз вә тәһлүкәсиздир вә игтисади експертләр вурғулајырлар ки, Әрдәбил азад зонасы садәҹә малларын идхалы вә хариҹи автомобилләрин гејдијјаты үчүн "базар маршруту"на чеврилмәмәли, әксинә уҹуз дәмир јолу нәглијјаты илә дәстәкләнән истеһсал јөнүмлү вә ихраҹ јөнүмлү сәнаје шәһәринә чеврилмәлидир.
Әрдәбил дәмир јолуну Биләсувар вә Парсабадла бирләшдирмәклә вә даһа сонра ону Азәрбајҹан Республикасынын дәмир јолларына бирләшдирмәклә, әјаләтдән вә һәтта Иранын диҝәр әјаләтләриндән ихраҹ вә идхал јүкләри Аврасија базарларына ән гыса јолла ҝедә биләр.
Халгын бу тәләбинин јеринә јетирилмәси о гәдәр ваҹибдир ки, Али Лидерин әјаләтдәки нүмајәндәси вә Әрдәбилин ҹүмә имамы деди: Һөкумәтдән вә Јол вә Шәһәрсалма Назирлијиндән тәләбимиз бу әјаләтин дәмир јолуну Азәрбајҹан Республикасы илә Гафгаз сәрһәдинә гәдәр узатмагдыр, чүнки бу, реҝионда бөјүк игтисади трансформасијаја сәбәб олаҹаг.
Ајәтуллаһ Сејид Һәсән Амили 14-ҹү һөкумәтин сәјләрини, Јол вә Шәһәрсалма назиринин вә бу нәһәнҝ лајиһәдә иштирак едәнләрин һамысынын сәјләрини јүксәк гијмәтләндирәрәк деди: Бу тәдбир өлкә үчүн уникал бир тәрәфдашлыг јарадаҹаг вә әҝәр бу маршрут даһа әввәл Гафгаза доғру активләшдирилсәјди, бу ҝүн реҝионун игтисади вә транзит әлагәләриндә сон дәрәҹә тәсирли рол ојнајарды.
Sizin rəyiniz