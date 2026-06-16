Гәрибабади: Шәһид лидерин јолуну ејни мөһкәмлик вә расионаллыгла давам етдирәҹәјик

ИИР Хариҹи Ишләр назиринин Бејнәлхалг вә Һүгуги Ишләр үзрә мүавини: Бу ҝүн Ингилабын Али Лидеринин рәһбәрлији сајәсиндә шәһид лидерин јолу ејни иман, мөһкәмлик, расионаллыг вә етибарлылыгла давам едир. Шәһид Имамын бошлуғу ағырдыр, амма галдырдығы бајраг һеч вахт јердә галмајаҹаг.
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИИР Хариҹи Ишләр назиринин Бејнәлхалг вә Һүгуги Ишләр үзрә мүавини Казым Гәрибабади бу ҝүн (чәршәнбә ахшамы, 16 ијун) Х сосиал шәбәкәсиндәки һесабында јазыб: Бу илки Мәһәррәм ајына өтән илләрин Мәһәррәм ајлары бизә Һәзрәт Әбу Абдуллаһ Әл-Һүсејнин (әлејһис-салам) матәм мәҹлисиндә ҝөрүшмәк вә өзүмүзү чәтин ҝүнләрдә иман, мүдриклик вә тәдбирлилик, үрәкләрдә ата раһатлығы илә јашадан мүдрик лидерә етибар етмәк имканы верилдији анларда башлајырыг.
Лакин бу ил Мәһәррәм ајынын үрәкләрдә башга бир јарасы вар. Неҹә ола биләр ки, бу ҝүнләри кечириб шәһид имам, һәзрәт Ајәтуллаһ Әли Хаменеинин бурахдығы бошлуғу һисс етмәјәсән? Неҹә ола биләр ки, Имам Һүсејн (ә) үчүн јас тутуб о сарсылмаз гамәти, о дәрин бахышы, о мәналы сүкуту вә гәлбләри сәбир, ләјагәт, мүгавимәт вә расионаллыға чағыран о сакит варлығы хатырламасын? О ҝетди, амма онун ачдығы јол һәмишәкиндән даһа ҹанлыдыр; Имам Һүсејн (ә) јолу, мүстәгиллик јолу, ләјагәт јолу, зүлмә гаршы мүгавимәт јолу вә милләтин ләјагәтини горумаг јолу.
Бу ҝүн Ингилабын Али Лидеринин рәһбәрлији сајәсиндә бу јол ејни иман, ејни мөһкәмлик, ејни расионаллыг вә ејни етибарлылыгла давам едир. Шәһид имамын бурахдығы бошлуг ағырдыр, амма галдырдығы бајраг һеч вахт јердә галмајаҹаг. Бу илки Мәһәррәм ајында ҝөз јашларымыз һәсрәт ҝөз јашларыдыр вә Имам Һүсејн (ә), шәһид Имам вә бу ҝүн бу әманәтин ағыр јүкүнү мүдриклик, ҹәсарәт вә тәдбирлә өз үзәринә ҝөтүрән әзиз рәһбәрлә јени бир әһддир.
Sizin rəyiniz