НАТО Авропанын мүдафиәсиндә АБШ-дан асылылығында исрар едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шимали Атлантика Мүгавиләси Тәшкилатынын (НАТО) баш катиби АБШ-ын НАТО-ја дәстәјинә шүбһә етмәдијини вә Авропа мүдафиә системинин Америка мүдафиәсиндән мүстәгил олмамалы олдуғуну билдирди.
АБШ Милли Тәһлүкәсизлик Стратеҝијасы сәнәдләринин бу јахынларда дәрҹ олунмасы өлкәнин авропалыларын өз мүдафиә хәрҹләрини өдәмәсини истәдијини ҝөстәрди. Бу, АБШ-ын НАТО гаршысында өһдәликләринин азалдылмасы илә бағлы фәрзијјәләрлә јанашы, Јашыл Гитәнин мүстәгил Авропа мүдафиә системинин формалашмасыны сүрәтләндирмәсини ваҹиб етди.
ЕурАҹтив веб сајты бу барәдә јазыб: АБШ президенти Доналд Трамп өлкәсинин Милли Тәһлүкәсизлик Стратеҝијасы сәнәдләринә әсасланараг Авропа мүттәфигләрини "мүдафиә јүкүнү бөлүшмәјә" вә гитәнин тәһлүкәсизлији үчүн "әсас мәсулијјәти" өз үзәринә ҝөтүрмәјә чағырса да, Рутте Авропанын јалныз өз мүдафиәси үчүн мәсулијјәт дашымасы фикрини рәдд едир.
Sizin rəyiniz