Јәһуди нөкәри сәләфи Голани иш башында: Суријада Имам Әли (ә) мәсҹидиндә интиһар әмәлијјаты 3 Шиә Шәһид олду

27 dekabr 2025 - 20:43
Xəbər kodu: 1766784
Source: İRNA
Илкин мәлумата ҝөрә, јаралыларын дәгиг сајы һәләлик ачыгланмајыб вә өләнләрин сајынын артмасы еһтимал олунур.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сурија мәнбәләри билдирибләр ки, ҹүмә намазы заманы Имам Әли (әлејһи сәлам) адына Мәсҹидиндә вәһһаби –сәләфи террор үнсүрләри тәрәфиндән һәјата кечирилән интиһар әмәлијјаты нәтиҹәсиндә 3 Шиә Шәһид олуб вә бир нечә нәфәр јараланыб.

“Әл-Мәјадин” телеканалы һәмчинин хәбәр вериб ки, Сурија мүвәггәти һөкумәтинин тәһлүкәсизлик гүввәләри Вади әз-Зәһәб мәһәлләсиндә партлајышын баш вердији әразини мүһасирәјә алыблар.

