ИИР Атом Енержиси Тәшкилатынын рәһбәри: Гәрбин проблеми Иранын елми тәрәггинин гаршысыны алмагдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Иран Ислам Республикасынын Атом Енержиси Тәшкилатынын рәһбәри нүвә тибб мүтәхәссисләринин конфрансында билик сәрһәдиндә ирәлиләмәјә борҹлу олдуғумузу вурғулајараг деди: Нүвә елми вә техникалары елм вә технолоҝијанын һәрәкәтвериҹи гүввәсидир, үстүнлүк вә сәлаһијјәт јарадан әләвә ҝүҹләр тәрәфиндән инһисара алынан технолоҝијадыр вә онлар үчүн әсас проблем бу саһәдә мөвҹудлуглары вә бизимлә ејни сәвијјәдә олмасыдыр.
Биз бу мәрһәләјә онларын диктәләринә вә инһисарчылығына диггәт јетирмәдән, ҝәнҹләрин сәјләри илә чата билдик вә бу сәјләр бизи дүзҝүн ишарәләмә вә мәгсәд гојма илә истигамәтләндирән бир нәфәрин, Али Рәһбәрин сајәсиндәдир. Атом Енержиси Тәшкилаты бу мәгсәд гојманын символудур. Һөкумәтләр фәргли сијасәтләрлә ҝәлиб-ҝедир, лакин бу мәгсәд гојма сабитдир.
Әҝәр мүһарибәнин сон һадисәләри вә ондан сонракы һадисәләр баш вермәсәјди, бәлкә дә кимсә онларын бөһтанларына вә иттиһамларына инанарды, амма бу мүһарибә вә ондан сонракы һадисәләр Иранын нүвә сәнајесинин бир бәһанә олдуғуну ҝөстәрди. Әсас мәгам тәрәггидир. Тәһлүкәсизлик Шурасынын сон иҹласына вә үч Авропа өлкәсинин рәсмиләринин ачыгламаларына диггәт јетирсәк, әсас мәгамын Иранын ирәлиләјишинин гаршысыны алмаг олдуғу ајдын олур.
Сионист режимин Исфаһанда ракетләрлә һүҹум етдији илк јер радиофармасевтик препаратларын истеһсалы үчүн јанаҹаг заводу иди, јәни халг вә өлкәнин тәрәггиси үчүн тәсирли олан шејләрә илк мәрһәләдә һүҹум едилди.
Әҝәр нүвә тәбабәтимиз олмасајды вә өлкәдә мөвҹуд олан илаһи еһтијатдан атом енержисиндән истифадә етмәсәјдик, тибб вә сәһијјә иҹтимаијјәти мүтләг мәһрум оларды, чүнки онлар мәрһәмәт ҝөстәрмир вә бизә бу материаллары вермәздиләр.
О, АБШ Милли Тәһлүкәсизлик Сәнәдиндә сүни интеллект, квант вә нүвәнин ирәлиләјиш амилләри кими гејд олунмасына тохунараг деди: Әҝәр бу үчү АБШ-ын ирәлиләјиши үчүн зәруридирсә, демәли, онлар диҝәр өлкәләр үчүн дә ваҹибдир. Вә бу, һеч ким үчүн гадаған едилә билмәз. Ҹәнҝәллик вә ҝүҹ гануну онлардан белә јазмағы вә марагларыны ҝүҹ јолу илә әлдә етдикләрини ачыг шәкилдә бәјан етмәји тәләб едир.
