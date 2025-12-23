Фашист Ишғал режиминин орду радиосуну  бағламасы јәһудиләри бир-биринә вурду

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сионист режиминин мүһарибә назири Исраил Катс билдириб ки, бу режимин орду радиосу бағланаҹаг. Бу аддым ишғалчы режимин рәсмиләри вә мүхалифәтинин етиразына сәбәб олуб.
Катс әлавә едиб: Сөзүҝедән радио илләр әрзиндә елә бир трибунаја чеврилиб ки, орада мүхтәлиф бахышлар сәсләндирилир вә бу бахышларын бир чоху Исраил ордусуну вә онун һәрбчиләрини тәнгид едир.
Даһа әввәл Исраил кабинетинин һүгуги мүшавири Гали Баһарав-Миара бәјан едиб ки, кабинетин орду радиосунун бағланмасы илә бағлы гәрары ишғал олунмуш әразиләрдә иҹтимаи медианы зәифләтмәјә вә сөз азадлығыны мәһдудлашдырмаға јөнәлмиш даһа ҝениш сәјләр чәрчивәсиндә гәбул едилиб.
Бу контекстдә сионист режимин мүхалифәт лидери Јаир Лапид билдириб ки, орду радиосунун бағланмасы тәклифи һөкумәтин хүсусилә сечкиләрин кечирилдији илдә ишғал олунмуш әразиләрдә сөз азадлығыны боғмаға јөнәлмиш ҹәһдләринин бир һиссәсидир.
