Әл-Ҹәзирә Арашдырмалар Мәркәзи; Исраил Ираны реҝионал ҝүҹ кими арадан галдыра билмәди

Әл-Ҹәзирә Арашдырмалар Мәркәзи бир һесабатда сионист режимин 7 октјабрдан сонра ҝениш шәкилдә ачдығы һеч бир ҹәбһәдә стратежи үстүнлүк газана билмәдијинә диггәт чәкиб вә Тәл-Әвивин Ираны реҝионал ҝүҹ кими арадан галдырмаға мүвәффәг олмадығыны вурғулајыб.
Әл-Ҹәзирә телевизија каналынын төрәмә ширкәти кими фәалијјәт ҝөстәрән Әл-Ҹәзирә Арашдырмалар Мәркәзи јазыб: Исраил 7 октјабр 2023-ҹү илдән (Әл-Әгса Фыртынасы Әмәлијјаты) сонра дүшмәнләрини зәифләдиб, лакин онлары мәғлуб етмәјиб вә ја һәрби әмәлијјатларыны үмид етдији кими стратежи үстүнлүјә чевирмәјиб. Диҝәр тәрәфдән, Сурија вә Түркијә өз тәсирләрини бәрпа едиб вә әрәбләрлә Исраил арасында мүнасибәтләрин нормаллашмасы просеси дајаныб.
Мәгалә давам едир: Гәзза мүһарибәсиндән вә онун реҝиона јајылмасындан сонра Јахын Шәрг ҝүҹ дәјишиклијинин данылмаз олдуғу, лакин мөһкәмләнмәдији јени бир мәрһәләјә гәдәм гојуб. Исраил Баш назири Бенјамин Нетанјаһунун 7 октјабр 2023-ҹү илдән сонра ирәли сүрдүјү "Јахын Шәрги дәјишдирмәк" идејасы реҝионал ҝүҹ мүнасибәтләрини Исраилин хејринә јенидән формалашдырмаг демәк иди. Ики илдән чох давам едән мүһарибә әрзиндә Исраил санки бу вәди јеринә јетирмәкдә гәрарлы иди, ејни заманда Гәзза, Ливан, Јәмән, Иран вә сонра Суријаја гаршы мүһарибәјә ҝирди. Лакин нәтиҹәләр гисмән газанҹлар, давамлы мүгавимәт вә јени стратежи хәрҹләрин мүрәккәб мәнзәрәсини ортаја гојду.
Әл-Ҹәзирә әлавә етди: Мүһарибәдән әввәл бөлҝәдәки ҝүҹ әсасән Түркијә, Иран, Сәудијјә Әрәбистаны вә Исраил арасында бөлүнмүшдү вә һәр бири фәргли игтисади, һәрби вә идеоложи тәмәлләрә әсасланырды. Түркијә игтисади артымы, һәрби сәнајени вә тарихи вә популјар әлагәләрә әсасланан јумшаг ҝүҹү бирләшдирди. Сәудијјә Әрәбистаны тәсир газанмаг үчүн өлчүсүндән, дини статусундан вә сәрвәтиндән истифадә етди вә сабитлик тәрәфдары олараг еһтијатла Иранын ҝенишләнмәсини ҹиловламаға чалышды. Иран, хүсусән дә АБШ-нин Ирага һүҹумундан сонра ингилаби кимлијинә вә реҝионал иттифагларына ҝүвәнди. Ҹоғрафи вә демографик мәһдудијјәтләринә бахмајараг, Исраил Гәрб тәрәфиндән дәстәкләнән әһәмијјәтли бир һәрби вә техноложи үстүнлүјә саһиб иди, лакин гоншулары тәрәфиндән тәҹрид олунмуш вә етибарсыз галды.
Әл-Ҹәзирә телеканалынын мәлуматына ҝөрә, “7 октјабр" Исраилин мәғлубедилмәзлик һиссини сарсытды. Һүҹум онун дәрин тәһлүкәсизлик зәифликләрини үзә чыхарды вә узун мүддәтдир мүдафиә доктринасынын әсасыны тәшкил едән Исраилин чәкиндирмә габилијјәтини сарсытды. Буна ҹаваб олараг Исраил тәкҹә Гәззаја гаршы таммигјаслы мүһарибә илә ҹаваб вермәди, һәм дә мүгавимәти әзмәк вә бүтүн бөлҝә үзәриндә нәзарәти бәрпа етмәк мәгсәди дашыјан бир кампанија башлатды. Гәзза ҝөрүнмәмиш дағынтылара вә бөјүк бир һуманитар фәлакәтә мәруз галды. ҺӘМАС атәшкәсә разылашса вә суверенлији тәһвил вермәји дүшүнсә дә, Исраил һәрәкаты һәрби вә ја сијаси ҹәһәтдән мәғлуб едә билмәди. Фәләстин Ислам Мүгавимәти (ҺӘМАС) он минләрлә дөјүшчүнү сахлады вә доминант сијаси гүввә олараг галды, Исраил исә Гәззаја там нәзарәт едә билмәди вә ја фәләстинлиләрин мәҹбури көчүрүлмәсини һәјата кечирә билмәди.
