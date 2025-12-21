Гросси шыллаг атды; Иранын нүвә објектләринә чыхыш тәләб етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлијинин (БАЕА) баш директору Рафаел Гросси сон вахтлар аҝентлијин Иранда јохламалары бәрпа етдијини иддиа етсә дә, өлкәдәки әсас нүвә објектләринә һәлә дә чыхышынын олмадығыны билдириб вә бир даһа Иранын нүвә објектләринә чыхыш верилмәсини тәләб едиб.
О гејд едиб ки, Фордо, Нәтәнз вә Бушеһр нүвә објектләри технолоҝија вә уранын зәнҝинләшдирилмәси бахымындан олдугҹа хүсуси әһәмијјәт дашыјыр.
Гросси давамында һеч бир сәнәд тәгдим етмәдән вә өз бәјанатларынын һүгуги јүкүнүн суи-истифадә вә јанлыш јозумлара сәбәб ола биләҹәјини нәзәрә алмадан иддиа едиб ки, Иранын нүвә програмы бу үч објектлә мәһдудлашмыр вә Иран бу үч мәкандан әлавә даһа чох нүвә објектинә маликдир.
Sizin rəyiniz