Нафтали Беннетин мобил телефону һакер һүҹумуна мәруз галыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Һәнзәлә” һакер групу сионист режимин кечмиш баш назири вә кечмиш мүдафиә назири Нафтали Беннетин мобил телефонуна дахил олдугларыны вә она тәһгирамиз месаж ҝөндәрдикләрини ачыглајыб.
Билдирилиб ки, Беннетин телефонунун сындырылмасындан сонра она бу мәзмунда месаж ҝөндәрилиб: “Сән өзүнлә фәхр едирдин ки, кибертәһлүкәсизлијин символусан вә ихтисасыны бүтүн дүнјаја нүмајиш етдирирдин.”
Беннетин телефонунда әкс олунан месажын давамында исә дејилир: “Бунунла белә, сәнин иПһоне 13-үнүн Һәнзәләнын әлинә асанлыгла кечмәси нә гәдәр ҝүлүнҹдүр. Бүтүн ловғалығын вә тәкәббүрүнә бахмајараг, сәнин рәгәмсал галан кағыз дивардан башга бир шеј дејилди.”
