Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ президенти Доналд Трампын сүлһ планына әсасән, Гәззада “бејнәлхалг сабитләшдириҹи гүввә”нин јарадылмасы атәшкәсин икинҹи мәрһәләсинә кечидин илкин шәрти һесаб олунур. Лакин онларла өлкәнин бу тәшәббүсдә иштирак етмәмәси, еләҹә дә гүввәнин структуру вә миссијасы илә бағлы һәллини тапмамыш фикир ајрылыглары Вашингтонун тәшәббүсүнү ифлас һәддинә чатдырыб.
Сионист “Једиот Аһронот” гәзети јазыр: АБШ-нин Гәзза золағында “бејнәлхалг сабитләшдириҹи гүввә” формалашдырмаг сәјләри ҹидди далана дирәниб вә Вашингтон һәлә дә бу тәһлүкәсизлик структурунун јарадылмасы үчүн лазыми разылашманы әлдә едә билмәјиб.
АБШ бу гүввәни 2026-ҹы илин јанварында јерләшдирмәјә үмид етсә дә, сионист режимин атәшкәси дәфәләрлә позмасы, Тел-Әвивин Түркијә дә дахил олмагла бәзи өлкәләрин иштиракына гаршы чыхмасы, һәмчинин Гәззанын идарә олунмасы илә бағлы ајдын перспективин олмамасы бу просесин дајанмасына сәбәб олуб.
