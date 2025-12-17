Дөвләтләр Трампын планыны рәдд етди; Азәрбајҹан да Гәззаја гошун ҝөндәрмәјәҹәк!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ибрани дилиндә нәшр олунан Һааретз гәзети сијаси мәнбәјә истинадән хәбәр верир ки, Гәзза золағында јерләшдириләҹәк бејнәлхалг гүввәләрин јарадылмасы илә бағлы Доһа ҝөрүшүнә дәвәт олунмуш 15 өлкәдән һеч бир нүмајәндә ҝөндәрмәјиб.
Мәлуматда дејилир ки, Азәрбајҹан да дүнән Доһада кечирилән ҝөрүшдә иштирак етмәјиб вә гошунларыны Гәзза золағына ҝөндәрмәк нијјәтиндә дејил. Бу өлкә һәмчинин јахын ҝәләҹәкдә Тәл-Әвивлә мүнасибәтләрин нормаллашдырылмасы илә бағлы разылашмалара гошулмаг нијјәтиндә дејил.
Һааретз гәзети давам етдириб ки, Азәрбајҹан, разылашмаја гошулан Газахыстандан фәргли олараг, буна еһтијаҹ ҝөрмүр. Түркмәнистан, Таҹикистан, Белчика, Естонија, Ҹәнуби Кореја, Непал вә с. кими өлкәләр дә Доһа ҝөрүшүндә иштирак етмәјиб.
Түркијә дә ҝөрүшә үмумијјәтлә дәвәт олунмајыб. Алманија, Инҝилтәрә, Франса, Мәракеш, Әмирликләр, Бәһрејн, Иорданија, Мисир, Сәудијјә Әрәбистаны, Газахыстан, Өзбәкистан вә бәзи диҝәр өлкәләрдән нүмајәндәләр иштирак едиб.
Бу, Трампын планына әсасән Гәззаја гошун ҝөндәрмәјә һазыр олдугларыны јалныз ики өлкә ачыгладығы һалда баш вериб. Индонезија вә Италија ҺӘМАС гүввәләри илә мүнагишә олмадығы тәгдирдә атәшкәс режимини вә сәрһәдләри изләмәк үчүн гошун ҝөндәрмәјә һазыр олдугларыны ачыглајыблар.
