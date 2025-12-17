Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сионист веб сајты i24 News португалијалы сионист вә Массачусетс Технолоҝија Институтунун нүвә елмләри профессору Нуно Лоуреиро-нун мәркәзә јахын евиндә өлдүрүлдүјүнү билдириб.
Мәлуматда дејилир ки, Лурејро базар ертәси ҝүнү бир нечә дәфә ҝүлләләниб вә чәршәнбә ахшамы хәстәханада алдығы хәсарәтләрдән өлүб. Һүҹумун сәбәби һәлә мүәјјән едилмәјиб.
Мәлуматда дејилир ки, 47 јашлы португалијалы алим сионист режими дәстәкләмәси илә мәшһур вә танынырды. Бу мәсәлә илә бағлы һәләлик һеч ким һәбс олунмајыб.
Бир нечә саат әввәл Америка ABC News шәбәкәси Массачусетс Технолоҝија Институтунун (MIT) нүвә енержиси профессору Нуно Лоуреиро-нун ҝүлләләндијини ачыглады.
Јерли полис иши "гәтл" кими арашдырыр вә истинтаг АБШ-да Норфолк Рајон Прокурорлуғу, Массачусетс Дөвләт Полиси, Бруклин Полиси вә МIТ Университети Полиси тәрәфиндән апарылыр.
