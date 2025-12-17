Һааретз: Гәззадакы Сојгырымын Нәтиҹәләри Исраилә Мәнфи Тәсир Етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сионист режиминдә чап олунан Һааретз гәзети дәрҹ етдији бир мәгаләдә "Гәззадакы сојгырымын нәтиҹәләринин мәдәнијјәт вә академик бахымдан Исраилә гојдуғу тәсиринин давам етдијини" вә һәрби әмәлијјатларын дајандырылмасына вә игтисади фәалијјәтләрин нисби олараг ҝери гајытмасына бахмајараг, Гәззадакы сојгырымын сионист режими үчүн нәтиҹәләринин һәлә дә битмәдијини вурғулајыб.
Һесабата ҝөрә, мәдәни вә академик бојкотлар һәлә дә гүввәдәдир вә Тәл-Әвив үчүн бирбаша тәһдид һесаб олунур. Сојгырыма етираз едән өлкәләрин Авровизија Маһны Мүсабигәсини бојкот етмәси сионист даирәләрдә шока сәбәб олуб.
Гәзет сионист режиминдә дахили парчаланмалара ишарә едәрәк, Исраилин дахилиндә инсанларын мүһарибәнин битдијини дүшүндүјүнү, лакин мүһарибәнин хариҹиндә Гәззанын диггәт мәркәзиндә олдуғуну вурғулајыб.
Һааретз әлавә едиб ки, Ирландија Јајым Корпорасијасы Гәззада баш верән инсан тәләфаты, һуманитар бөһран вә журналистләрин һәдәфә алынмасы сәбәбиндән Авровизијадан чыхыб. Дүнјанын һәр јериндән миндән чох јазычы вә әдәбијјат хадими Исраил мәдәнијјәт мүәссисәләрини бојкот елан едиб.
Һесабатда әлавә едилиб ки, Исраил мусигисинин гадаған едилмәси, актјорларын вә режиссорларын сионист режимин филм бојкот кампанијаларына гошулмасы үчүн бејнәлхалг тәшәббүсләр давам едир, Исраил университетләри исә тәдгигатларын дәрҹ едилмәсиндән имтина етмәк вә онлары конфранслара дәвәт етмәмәк дә дахил олмагла, Авропанын ачыг вә ҝизли санксијалары илә үзләшир.
Һесабата ҝөрә, даһа дәрин тәһлүкә јумшаг ҝүҹүн ашынмасында, елми инновасија вә әмәкдашлыға тәһдиддә вә ишғал олунмуш әразиләрдән бејин ахынынын сүрәтләндирилмәси еһтималындадыр.
