Сәудијјә вәһһаби режими Јәмәнин сәрһәд бөлҝәләринә артиллерија һүҹуму едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмән медиасы Сәудијјә вәһһаби краллыг режим ордусунун Јәмәнин сәрһәд кәндләринә артиллерија һүҹуму етдијини хәбәр вериб.
Мәлуматлара ҝөрә, бу һүҹумлар Сәудијјә вәһһаби режими Јәмәнин сәрһәд бөлҝәләринә тәкрарланан тәҹавүзләринин давамы олараг, бејнәлхалг ганун вә нормаларын ачыг шәкилдә позулмасы шәраитиндә һәјата кечирилиб.
Һүҹумлар нәтиҹәсиндә јәмәнли вәтәндашларын мүлкијјәтинә зијан дәјиб вә әһали арасында горху вә тәшвиш јарадылыб.
Јәмән медиасынын билдирдијинә ҝөрә, Сәудијјә вәһһаби режими Јәмәнин сәрһәд бөлҝәләринә бу һүҹуму, һәр ҝүн сәрһәд бөлҝәләриндә баш верән Сәудијјә тәҹавүзләринин давамыдыр. Һүҹумлар индијәдәк мадди зијан вуруб вә вәтәндашларын һәјатына тәһдид јарадыр.
