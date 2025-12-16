ВИДЕО | Исфаһан-Нәтәнз шоссесиндә баш верән өлүмҹүл автобусун ашмасы нәтиҹәсиндә 26 нәфәр өлүб вә јараланыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Нәтәнз истигамәтиндән Исфаһан шоссесиндән 10 километр шәргдә сәрнишин автобусу ашыб, нәтиҹәдә 13 нәфәр өлүб.
Исфаһан Тибб Елмләри Университетинин хәстәханајагәдәрки тәҹили јардым шөбәсинин мүдири базар ертәси ахшамы билдириб: “Һадисәдән сонра һадисә јеринә дөрд 115 тәҹили јардым бөлмәси вә үч Гырмызы Ајпара бөлмәси, еләҹә дә бир тәҹили јардым автобусу ҝөндәрилиб.”
Әлиреза Заманпур һәмчинин Нәтәнз, Шаһин Шәһр, Гәрази вә Әмин хәстәханаларынын јаралылары гәбул етмәк үчүн һазыр вәзијјәтдә олдуғуну ачыглајыб.
Исфаһанын Бөһран Идарәетмә Баш Директорунун сөзләринә ҝөрә, һадисә саат 21:20 радәләриндә Исфаһан-Нәтәнз шоссесинин 80-ҹи километрлијиндә баш вериб вә шаһидләрин сөзләринә ҝөрә, Исфаһандан Мәшһәдә ҝедән сәрнишин автобусу әкс золаға чыхыб вә сонра ашыб.
Мәнсур Шишефуруш әлавә едиб: “Гәзадан дәрһал сонра һадисә јеринә тәҹили јардым машынлары вә јол полиси, јол һәрәкәти идарәси, јанғынсөндүрмә идарәси вә Нәтәнз губернаторлуғунун бөһран идарәчилијиндән 15 хиласетмә вә тәҹили тибби јардым групу ҝөндәрилди вә јаралылара јардым ҝөстәрмәјә вә онлары тибб мәркәзләринә ҝөндәрмәјә башладылар.”
О, сөзүнә давам едәрәк билдириб: “Һадисә нәтиҹәсиндә һәмчинин 13 нәфәр јараланыб, онлардан дөрдү мүалиҹә үчүн Нәтәнздәки Хатәм әл-Әнбија Хәстәханасына, алтысы Голдис Шаһиншәһр Хәстәханасына вә үчү Исфаһандакы Гәрази Хәстәханасына ҝөндәрилиб.”
