Миннесота Университетинин профессору АБНА-ја вердији мүсаһибәдә АБШ-ын Ирана гаршы "ахмаг стратеҝијасы" һаггында ачыглама верди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Америкалы тәдгигатчы вә Миннесота Университетинин профессору Уилјам Биман, АБНА-ја вердији мүсаһибәсиндә Вашингтонун сијасәтинин практикада дәјишмәдијини вурғулајыб.
О, билыдириб ки, АБШ-ын Сурија үзрә хүсуси нүмајәндәси Том Барак, "Натионал" журналына вердији мүсаһибәсиндә, Вашингтонун сон илләрдә Иранда Вәлијји Фәгиһ Һакимијјәтини дәјишдирмәк үчүн ики дәфә ҹәһд етдијини, лакин бу сәјләрин һеч бир нәтиҹә вермәдијини ачыглајыб.
Том Барак, АБШ-ын һазыркы сијасәтинин Ирандакы мөвҹуд Молла Һакимијјәтинин дәјишиклијинә јөнәлмәдијини вә фикир ајрылыгларынын реҝионал данышыглар јолу илә һәлл едилмәли олдуғуну сөјләјиб.
Гејд едәк ки, Том Баракын бу ачыгламалары, Трампын даһа әввәл сионист Исраил режиминин Ирана гаршы һүҹумларынын планлашдырылмасындакы ролуну тәсдигләдији бир вахта тәсадүф едир.
Вашингтонун јазылмамыш мәктубу: Режим дәјишиклији үчүн давамлы тәзјиг
Америкалы тәдгигатчы вә Миннесота Университетинин профессору Уилјам Биман, АБНА-ја вердији мүсаһибәсиндә Вашингтонун сијасәтинин практикада дәјишмәдијини вурғулајыб.
О билдириб ки, игтисади тәзјиг, санксијалар, тәҹрид вә девирмәк мәгсәди илә сосиал наразылыг јаратмаг стратеҝијасы Ҹорҹ Буш администрасијасындан бәри давам едир вә бу стратеҝија һеч вахт нәтиҹә вермәсә дә, нүфузлу Америка неоконсерваторлары вә бејин мәркәзләри тәрәфиндән дәстәкләнмәкдә давам едир.
Трамп вә даһа чох шантажа охшајан "мүзакирәләр"
Биман, Баракын Трампын Иранла реал данышыглара һазыр олмасы барәдә иддиасыны сијаси тактика һесаб едиб.
Онун сөзләринә ҝөрә, Трампын тәзјиг вә мәҹбуријјәтә әсасланан јанашмасы вар вә данышыглар үчүн илкин шәрт кими нүвә фәалијјәтләринин тамамилә дајандырылмасы, објектләрин сөкүлмәси, Сепаһын (Ислам Ингилабы Кешишкичләри Корпусунун ләғви вә мүгавимәт групларына дәстәјин кәсилмәси кими шәртләр гојур; вә бу шәртләр данышыглар демәк дејил, бирбаша Иранда мөвҹуд һакимијјәтин дәјишиклијинә јөнәлмиш аддымлардыр.
Американын Һакимијјәт дәјишиклији лајиһәләриндә тәкрарланан уғурсузлуглары
Миннесота Университетинин профессору Ираг вә Әфганыстан кими нүмунәләрә истинад едәрәк билдириб ки, "чеврилишә тәһрик етмәк үчүн инсанларын һәјатыны аҹынаҹаглы етмәк" стратеҝијасы һеч вахт тәсирли олмајыб.
О, рәсми ачыгламанын олмамасына бахмајараг, АБШ-да мүхтәлиф сијаси сәвијјәләрдә Иран һөкумәтини дәјишдирмәк истәјинин һәлә дә олдуғуну вә һәтта хариҹдәки бәзи иранлыларын да бу мәгсәдә чатмаглары үмиди илә Трампы дәстәкләдикләрини вурғулады.
Sizin rəyiniz