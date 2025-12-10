ЈУНИСЕФ -ин Гәззадакы јени доғулмуш вә көрпәләрин аҹынаҹаглы вәзијјәти илә бағлы һесабаты

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ЈУНИСЕФ -ин сөзчүсү Тесс Инграм Фарс Хәбәр Аҝентлијинә билдириб: “Вәзијјәт ајдындыр; гидаланмадан әзијјәт чәкән гадынлар вахтындан әввәл вә ја аз чәкили көрпәләр дүнјаја ҝәтирирләр вә бу көрпәләр реанимасија шөбәләриндә өлүрләр, ја да сағ галсалар, гидаланма вә ја сағламлыгларында ҹидди ағырлашмаларла мүбаризә апарырлар.”
О, Гәззада "бу үч амили ејни вахтда ҝөрүрүк" дејәрәк, әлавә едиб ки, ЈУНИСЕФ өтән октјабр ајында ҝүндә орта һесабла 270 гадын олмагла, тәхминән 8300 кәскин гидаланма позғунлуғу олан һамилә вә әмиздирән гадын һалы алыб, һалбуки бу тарихдән әввәл Гәзза золағында һамилә гадынлар арасында гидаланма позғунлуғу һаллары гејдә алынмајыб.
ЈУНИСЕФ -ин сөзчүсү гадынларын адәтән өз јемәкләрини ушагларына вердијини гејд едәрәк дејиб: “Гәзза хәстәханаларында бир килограмдан аз чәкидә олан көрпәләрин јашамаг үчүн мүбаризә апардығыны ҝөрдүм.”
Инграм, Исраилин бәзи ваҹиб тибби аваданлыгларын Гәзза золағына дахил олмасынын гаршысыны алмаг үчүн јаратдығы манеәләрә ҝөрә тәәссүфүнү билдирәрәк, сионист режими һуманитар јардым үчүн Рәфаһ кечидинин ачылмасына чағырыб.
ЈУНИСЕФ сөзчүсү гејд едиб ки, чәкиси аз олан көрпәләрин нисбәти 2025-ҹи илин биринҹи рүбүндә 10 фаизә гәдәр артыб вә доғушларын сајы азалыб.
Онун сөзләринә ҝөрә, һәјатларынын илк ҝүнүндә өлән көрпәләрин сајы 75 фаиз артараг 2022-ҹи илдә ајда 27 көрпәдән 2025-ҹи илин ијул-сентјабр ајлары арасында ајда 47 көрпәјә чатыб.
