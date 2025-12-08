Исраил фашист режим Ордусунун Баш Гәрарҝаһ рәиси: ҺӘМАС-ла бағлы доктринамыз сәһв олуб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Исраил Ордусунун Баш Гәрарҝаһ рәиси Ејал Замир билдириб ки, 2023-ҹү ил 7 октјабр тарихиндә Фәләстин мүгавимәти гаршысында бу өлкә ҝөзләнилмәз вәзијјәтлә үзләшиб вә Исраилин ҺӘМАС һәрәкатына гаршы доктринасы сәһв олуб.
О әлавә едиб: Гәзза золағы илә бағлы тәһлүкәсизлик доктринасы 7 октјабр фаҹиәсиндән әввәлки илләрдә јенидән нәзәрдән кечирилмәлидир.
Замир гејд едиб ки, фаҹиәјә гәдәр олан илләрдә тәтбиг олунан доктрина ҺӘМАС-ын һәрәкәтләрини мәһдудлашдырмаға јөнәлмишди вә Исраилин ҹәнуб ҹәбһәсиндә сакитлик јарадараг диҝәр ҹәбһәләрә диггәт јетирмәсини тәмин етмәк мәгсәди дашыјырды.
Лакин бу јанлыш доктрина ҺӘМАС-ын бөјүк һәрби гүввә формалашдырмасына имкан јарадыб вә тәшкилатын нијјәтләрини дүзҝүн гијмәтләндирмәкдә уғурсуз олуб.
