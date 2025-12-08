Судандакы ПУА һүҹумунда 79 нәфәр гәтлә јетирилиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Суданын мәркәзиндә јерләшән Курдуфан бөлҝәсинин рәсмиләри билдирибләр ки, дырнагарасы «сүрәтли дәстәк» гүввәләринин Калуги шәһәриндәки мүлки тәсисатлара гаршы ПУА һүҹумунун гурбанларынын сајы, јетмиш доггуз нәфәрә јүксәлиб.
Курдуфан бөлҝәсинин Калуги шәһәринин иҹра мүдири Иссамуддин Әл-Сејјид Англо билдирибдир ки, өләнләр арасында, отуз ики киши, дөрд гадын вә гырх үч ушаг вар. Бу һүҹумда, ијирми бири-киши, алтысы-гадын вә он бири-ушаг олмагла, отуз сәккиз нәфәр дә јараланыбдыр.
«Судан Трибијун» адлы хәбәр порталынын јаздығына ҝөрә, һүҹум, ҹүмә ахшамы ҝүнү дырнагарасы «сүрәтли дәстәк» гүввәләринә мәхсус олдуғу ҝүман едилән пилотсуз учуш апараты тәрәфиндән һәјата кечирилиб.
Пилотсуз учуш апараты өнҹә, бир ушаг бағчасына бир ракет атыб. Бу да, бир груп ушағын һәлак олмасы вә јараланмасына баис олуб. Сонра, инсанлар јаралылара јардым етмәк үчүн бир араја ҝәлдикләри заман, икинҹи ракет атылыб. Сонда атылан үчүнҹү ракет исә јаралыларын ичәријә дашындыглары бир һалда, кәнд хәстәханасыны һәдәфә алыб вә онун бөјүк бир һиссәсини дағыдыб.
Sizin rəyiniz