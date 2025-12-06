АБШ-нин јени Милли Тәһлүкәсизлик Сәнәди Иран вә Јахын Шәрг барәдә нә дејир?

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ-нин 2025-ҹи ил Милли Тәһлүкәсизлик Сәнәди Доналд Трампын сәрт мәзмунлу ҝириш бәјанаты илә башлајыр.
Трамп бурада иддиа едир ки, өлкәни “фаҹиә учурумундан ҝери гајтарыб” вә инди “Әввәл Америка” шүары илә Бирләшмиш Штатларын дүнјадакы ролуну јенидән мүәјјәнләшдирмәјә чалышыр.
Сәнәд һәјати мараглара, мүстәгиллијә вә мәһдуд чәкиндириҹилијә ишарә едәрәк Ираны јенидән реҝионал тәһдидләрин мәркәзи кими тәгдим едир, лакин бу дәфә Иранла бағлы истинадларын сајы әввәлки илләрин сәнәдләринә нисбәтән даһа аздыр.
Сәнәд стратежи јол хәритәси характери дашыјыр вә һөкумәтин үмуми ирадәсинин, әсас истигамәтләринин вә приоритетләринин мүттәфигләрә, тәрәфдашлара, рәгибләрә вә бејнәлхалг аудиторијаја ачыг шәкилдә елан едилмәси һесаб олунур.
Мүһарибә Назирлији, Малијјә Назирлији, Дөвләт Департаменти, кәшфијјат вә дахили тәһлүкәсизлик гурумларынын иҹраедиҹи гәрарлары, бүдҹә вә әмәлијјат планлашдырмалары да бу сәнәд әсасында һазырланан алт-сәнәдләрлә тәнзимләнир.
Атлантик Шурасынын експертләри сәнәди “ујғунсуз, лакин иҹрасы мүмкүндүр” кими дәјәрләндирирләр. Бу групун әсас тәнгид мөвзусу сәнәдин Русија вә Авропаја даир јанашмасынын зәиф олмасыдыр. Експертләр, Иран мәсәләсинә кифајәт гәдәр тохунулмадығыны гејд едәрәк јазырлар ки, сәнәд Јахын Шәрги ашағы приоритет кими тәгдим едир вә бу, рәгибләр үчүн әлавә имканлар јарада биләр.
