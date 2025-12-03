Имам Хаменеи: Гадын, Евин Мүдир вә Рәисидир. Әринин гејри-кафи ҝәлиринә вә баһачылыға бахмајараг, еви сәнәткарҹасына идарә едән гадынлара миннәтдарыг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бу ҝүн сәһәр, чәршәнбә ҝүнү Иран Ислам Республикасынын мүхтәлиф бөлҝәләриндән минләрлә гадын вә гызла ҝөрүш кечирән Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери, Һәзрәти Ајәтуллаһ Хаменеи, Һәзрәт Фатимә Зәһраны (с.ә.) бүтүн саһәләрдә ән јүксәк кејфијјәтләрә малик бир инсан адландырыб вә Исламын гадынларын евдә вә ҹәмијјәтдә ләјагәти вә һүгуглары илә бағлы бахышыны изаһ едәрәк, кишиләрин мүхтәлиф саһәләрдә һәјат јолдашлары вә гадынларла давранышларынын неҹә олмасыны изаһ едиб.
Имам Хаменеи ҹәнаблары, Һәзрәт Фатимәнин (Сәламуллаһи әлејһа) "ибадәт вә тәвазөкарлыг, инсанлара гаршы фәдакарлыг вә бағышлама, чәтинликләрә вә бәлалара дөзүмлүлүк, мәзлумларын һүгугларынын ҹәсарәтлә мүдафиәси, маарифләндирмә вә фактларын изаһы, сијаси анлајыш вә фәалијјәт, "евдарлыг, әр гајғысы вә ушаг тәрбијәси", еркән Ислам тарихиндәки мүһүм һадисәләрдә иштиракы вә диҝәр саһәләрдәки сонсуз вә гејри-мәһдуд фәзиләтләринә тохунараг билдириб: " Аллаһа һәмд олсун ки, Иран гадынлары, Пејғәмбәрин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) сөзләринә ҝөрә, тарих боју бүтүн дүнја гадынларынын ханымы олан бу парлаг бир ҝүнәшдән нүмунә ҝөтүрүр вә дәрс алырлар."
Ингилаб Рәһбәри Гурани-Кәримин "киши вә гадынларын инсан һәјатында вә тарихиндә бәрабәр ролу, мәнәви камиллијә вә ән јүксәк мәгамлара чатмаг үчүн киши вә гадынларын бәрабәр имканлары" һаггында ајәләринә истинад едәрәк бујурублар: "Бүтүн бу дејиләнләр, диндар олуб, амма диндән хәбәри олмајанлар вә дини көкүндән гәбул етмәјәнләрин динлә бағлы јалныш дүшүнҹәләри илә зиддијјәт тәшкил едир.”
Имам Хаменеи Һәзрәтләри, Гуранын ҹәмијјәтдә гадын һүгуглары илә бағлы мәнтигини изаһ едәрәк вурғулајыб: “Исламда гадынлар сосиал фәалијјәтләрдә, бизнесдә, сијаси фәалијјәтдә, әксәр дөвләт вәзифәләринә чатмагда вә диҝәр саһәләрдә, еләҹә дә мәнәви давранышда, фәрди вә иҹтимаи сәјләрдә вә һәрәкатларда кишиләрлә бәрабәр һүгуглара маликдирләр, онларын инкишаф саһәләри ачыгдыр.”
Ингилаб Рәһбәри гадын һүгугларына һәср олунмуш чыхышынын диҝәр бир һиссәсиндә "сосиал вә аилә давранышында әдаләт"и гадынларын илк һүгугу һесаб едиб вә дөвләт илә иҹтимаијјәт үзвләринин бу һүгугу тәмин етмәк вәзифәсини вурғулајараг билдирибләр: "Тәһлүкәсизлијин, шәрәфин вә ләјагәтин горунмасы да гадынларын әсас һүгугларындан биридир вә гадынларын ләјагәтини тапдалајан Гәрб капитализминдән фәргли олараг, Ислам гадынлара там һөрмәти вурғулајыр."
Исламын нөгтеји-нәзәриндән чүрүмүш Гәрб мәдәнијјәтинин вә капитализминин тамамилә рәдд едилдијинә диггәт чәкән Ајәтуллаһ Хаменеи әлавә едибләр: “Исламда гадынларын ләјагәтини горумаг вә чох ҝүҹлү вә тәһлүкәли ҹинси еһтираслары нәзарәтдә сахламаг үчүн гадынларын тәбиәтинә вә ҹәмијјәтин һәгиги марагларына вә еһтијаҹларына тамамилә ујғун олан "гадын вә киши арасында мүнасибәтләр, гадынлары вә кишиләрин ҝејими, гадынларын һиҹабы вә евлилијә тәшвиг едән" һөкүм вә мәһдудијјәтләр мөвҹуддур; Гәрб мәдәнијјәтиндә исә сонсуз вә дағыдыҹы ҹинси истәкләри нәзарәтдә сахламаг гәтијјән нәзәрә алынмыр.
О, Исламда киши вә гадынлары бәдән вә тәбиәтдән гајнагланан бир чох охшарлыг вә бәзи фәргләрә малик ики таразлы үнсүр һесаб едәрәк деиб: “Бу "ики тамамлајыҹы үнсүр" инсан ҹәмијјәтинин идарә олунмасында, инсан нәслинин давам етмәсиндә, сивилизасијанын тәрәггисиндә, ҹәмијјәтин еһтијаҹларынын өдәнилмәсиндә вә һәјатын идарә олунмасында рол ојнајыр.”
Үмумдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери, Һәзрәти Пејғәмбәрин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) гадыны "ев ишләрини ҝөрмәк үчүн ишчи вә мәмур" дејил, "ҝүл" һесаб етдији рәвајәтинә истинад едәрәк әлавә едиб: “Бу бахышда, гадынлары данламагдан вә хитаб етмәкдән чәкинәрәк, онлара ҝүл ҝөстәрилән гајғыны ҝөстәрмәк вә ҝүлү горујан кими онлары горумаг лазымдыр ки, онлар да еви өз рәнҝ вә әтирләри илә зинәтләндирсинләр.”
Ајәтуллаһ Хаменеи Гуранда ики мөмин гадынын - Мәрјәм вә Асијанын (Фиронун арвады) нүмунәсини бүтүн мөмин кишиләр вә гадынлар үчүн бир ҝөстәриҹи вә гадынларын дүшүнҹә вә рәфтарларынын әһәмијјәтинин ҝөстәриҹиси адландырараг билдирибләр: “Гадынларын сосиал һүгуглары, мәсәлән, ејни иш үчүн кишиләрлә бәрабәр әмәк һаггы, ишләјән гадынлар вә ја аилә башчылары үчүн сығорта, гадынлар үчүн хүсуси мәзунијјәт вә онларла диҝәр мәсәләләр ајры-сечкилик олмадан һөрмәт едилмәли вә горунмалыдыр.”
Имам Хаменеи, евдә гадынын ән ваҹиб һаггынын вә еһтијаҹынын "әринин она олан севҝиси" һесаб едәрәк, кишиләрә арвадларына олан севҝи вә мәһәббәтләрини ифадә етмәји төвсијә едән бир рәвајәтә истинад едиб вә вурғулајыблар: “Гадынын евдәки диҝәр ваҹиб вә бөјүк һүгугу "она гаршы һәр һансы бир зоракылыгдан әл чәкмәк" вә Гәрбдә ҝениш јајылмыш сапмалардан, мәсәлән, гадынлары кишиләрин вә әрләрин әли илә өлдүрмәкдән вә ја дөјмәкдән тамамилә чәкинмәкдир.”
Ислам Ингилабы Рәһбәри " ев ишләрини гадынлара јүкләмәкдән чәкинмәји", "әрин ханымынын ушаг доғмаг чәтинликләринин өһдәсиндән ҝәлмәјә көмәк етмәји" вә "гадына академик вә пешәкар инкишаф вә тәрәгги үчүн јол ачмағы" гадынларын диҝәр һүгуглары һесаб едибләр.
Имам Хаменеи һәзрәтләри гадынын евин мүдир вә рәис олдуғуну вурғулајараг билдирибләр: “Әрләринин гејри-кафи вә сабит ҝәлирләринә вә мәишәт малларынын баһа олмасына бахмајараг, еви сәнәткарҹасына идарә едән гадынлара миннәтдар олмалы вә онлары тәгдир етмәлијик.”
Һәзрәти Ајәтуллаһ Хаменеи, капиталисим илә Исламда гадына олан бахышлар арасындакы фәрги изаһ едәрәк билдирибләр: “Исламда гадынларын мүстәгиллији, габилијјәти, кимлији вә инкишаф еһтималы вар, лакин капиталист бахышда гадынларын кимлијинин кишиләрә табе едилмәси вә мәнимсәнилмәси, гадынларын шәрәф вә ләјагәтинә һөрмәтсизликдир, гадынлар мадди васитә, зөвг, шәһвәт, әјләнҹә вә әјјашлыг васитәси һесаб едилир вә сон заманлар Америкада чохлу сәс-күј салан ҹинајәткар дәстәләр (админ: Трамп вә Ҹеффри Епиштејн вә саирләри илә олунан ијрәнҹ ҹинси галмагаллара ишарә олунур ) бу тип бахышын нәтиҹәсидир.”
Ајәтуллаһ Хаменеи "аилә структурунун дағыдылмасыны" вә атасыз ушаглар, аилә мүнасибәтләринин азалмасы, азјашлы гызлара гаршы зоракылыг едән дәстәләр вә азадлыг ады алтында ҹинси әхлагсызлығын артан тәблиғи кими зәрәрләрин јарадылмасыны сон бир-ики әсрдә капиталист мәдәнијјәтинин ҝөрдүјү бөјүк ҝүнаһларындан садалајараг билдирибләр: “Гәрб капитализми бу бөјүк һәҹмли ганунсуз фәалијјәтләри һијләҝәр шәкилдә "азадлыг" адландырыр вә бу аддан һәтта өлкәмиздә дә тәблиғ етмәк үчүн истифадә едир, һалбуки бу, азадлыг дејил, көләликдир.”
Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери, Гәрбин јалан мәдәнијјәтини дүнјаја ихраҹ етмәкдә исрарына тохунараг әлавә едибләр: “Онлар иддиа едирләр ки, гадынлара гаршы мүәјјән мәһдудијјәтләр, о ҹүмләдән һиҹаб онларын тәрәггисинә манеәдир, лакин Ислам Республикасы бу јалан мәнтиги тәкзиб етди вә Ислам ҝејиминә бағлы олан мүсәлман гадынларын һәрәкәт едә вә бүтүн саһәләрдә диҝәрләриндән даһа бөјүк рол ојнаја биләҹәјини дүнјаја ҝөстәрди.”
Ислам Ингилабы Рәһбәри елми, идман, интеллектуал, тәдгигат, сијаси, сосиал, сәһијјә вә санитарија саһәләриндәки ирәлиләјишләри, өмүр узунлуғуну, ҹиһад дәстәјини вә шәһидләрин һәјат јолдашларынын ҹәсур мүшајиәтини Иран тарихи бојунҹа гадынларын мисилсиз наилијјәтләри адландырараг вурғулајыблар: “Иран тарихиндә бу гәдәр гадын алим, мүтәфәккир вә зијалыдан јүздә бири белә олмајыб вә гадынлары бүтүн ваҹиб саһәләрдә тәшвиг едән вә ирәли апаран Ислам Республикасы олуб.”
Һәзрәти Ајәтуллаһ Хаменеи, ваҹиб бир мәсләһәт верәрәк медианы Гәрб капитализминин гадынлар һаггында јанлыш дүшүнҹәсини тәблиғ етмәмәк барәдә хәбәрдар едәрәк, әлавә едибләр: “Һиҹаб, гадын ҝејимләри, киши илә гадын арасындакы әмәкдашлыг мөвзулары мүзакирә едиләркән өлкәдахили медиа гәрблиләрин сөзләрини тәкрарламамалы вә вурғуламамалыдыр, әксинә, һәм өлкәдахилилндә һәм дә бејнәлхалг форумларда Исламын дәрин вә тәсирли бахыш габардылмалы вә јајылмалыдыр. Чүнки бу, Исламы тәблиғ етмәјин ән јахшы јолудур вә дүнјада бир чох инсанын, хүсусән дә гадынларын Ислама ҹәлб едилмәсинә сәбәб олаҹагдыр.”
