Иранын Чиндәки сәфири Милли Тәһлүкәсизлик Комиссијасына һесабат вериб — 25 иллик мүгавиләнин иҹрасы зәруридир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Шурасы Мәҹлисинин Милли Тәһлүкәсизлик вә Хариҹи Сијасәт Комиссијасынын сөзчүсү Ибраһим Рзаји билдириб ки, Иранын Чиндәки сәфири Әбдүррза Рәһмәни Фәзли комиссија үзвләринә һесабат тәгдим едиб.
Онун сөзләринә ҝөрә, иҹласда Теһран–Пекин мүнасибәтләринин инкишафы вә 25 иллик әмәкдашлыг сазишинин иҹрасынын ваҹиблији хүсуси олараг гејд едилиб.
Ибраһим Рзаји әлавә едиб: Сәфир Чинлә әлагәләрин әһәмијјәтини вурғулајараг өлкә президентинин бу ил Чинә сәфәрини хатырладараг билдириб ки, һәмин сәфәр чох мүсбәт нәтиҹәләр вериб.
Комиссијанын сәдри дә иҹласда чыхыш едәрәк Иран–Чин мүнасибәтләринин стратежи характер дашыдығыны билдириб вә һөкумәтин Чинлә әмәкдашлығын ҝенишләндирилмәсинә әввәлкиндән даһа чох диггәт ајырмасынын ваҹиб олдуғуну вурғулајыб.
