ИИР Силаһлы Гүввәләрин Баш Гәрарҝаһы: Австралија һөкумәтинин СЕПАҺ-а гаршы аддымы АБШ вә сионист режимин мәгсәдләринә хидмәт едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Силаһлы Гүввәләринин Баш Гәрарҝаһы јајымладығы бәјанатда Австралија һөкумәтинин Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусуна (СЕПАҺ) гаршы атдығы антииран аддымыны сәрт шәкилдә гынајыб.
Бәјанатда гејд олунур: “Мүстәгил сијасәт јүрүтмәк габилијјәтиндән мәһрум олан Австралија һөкумәтинин бу мәнтигсиз гәрары, дүнјада һөкмранлыг едән системин шејтани мәгсәдләри, террору дәстәкләјән АБШ-нин рәһбәрлији вә сионист режимин давам едән зүлм вә ҹинајәтләринә хидмәт едән бир аддым олмагдан башга маһијјәт дашымыр. Бу гәрар АБШ вә сионист режимин тәзјиги алтында сәсләндирилмиш әсассыз вә гәрәзли иддиалардыр.”
Бәјанатда вурғуланыр ки, бу кими аддымлар бејнәлхалг реаллыгларын дүзҝүн дәрк едилмәдијини ҝөстәрир:
“Белә гәрарлар Иран халгынын мүдафиә гүдрәтини артырмаг вә өлкәнин мүдафиә системини ҝүҹләндирмәк әзмини даһа да мөһкәмләндирәҹәк. Нәтиҹә етибарилә бу аддым өлкә халгынын вә дүнјанын азадлыгсевәр халгларынын Силаһлы Гүввәләрә, хүсусилә дә гүдрәтли вә антитеррор СЕПАҺ-а дәстәјинин артмасына сәбәб олаҹаг.”
