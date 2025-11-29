Виткофф: АБШ-ын Украјна үчүн сүлһ планы ҝәләҹәк мүһарибәләрин гаршысыны алаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Американын "Вал Стрет Журнал" гәзетинин мәлуматына ҝөрә, АБШ Президентинин Украјна үзрә хүсуси нүмајәндәси Стив Виткофф јазыб: “Вашингтонун сүлһ планы гәбул едиләрсә, бу тәшәббүс јени мүнагишәләрин гаршысыны ала вә АБШ, Русија вә Украјнанын тиҹарәт тәрәфдашы олмасына јол ача биләр.”
Виткофф үч өлкәнин - АБШ, Русија вә Украјнанын сонда сабит игтисади мүнасибәтләр гура биләҹәјинә үмид етдијини билдириб.
Әввәлләр АБШ Украјнадакы мүһарибәјә сон гојмаг үчүн 28 маддәлик план тәгдим етмишди; бу план Кијев вә бәзи Авропа тәрәфдашлары тәрәфиндән кәскин реаксија илә гаршыланды вә ону көкүндән јенидән нәзәрдән кечирмәк сәјләри башлады. АБШ вә Украјна 23 нојабрда Ҹеневрәдә планла бағлы мәсләһәтләшмәләр апарыблар.
Доналд Трамп чәршәнбә ахшамы да планын јени версијасынын 28 бәнддән 22 бәндә ендирилдијини ачыглајыб.
