Фокс Нјус: Трамп администрасијасы Мадурону өлкәни тәрк етмәклә һәдәләјиб

1 dekabr 2025 - 14:46
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фокс Нјус хәбәр каналы билдириб ки, АБШ президенти Доналд Трампын администрасијасы Венесуела президенти Николас Мадурону өлкәни тәрк етмәјә вә ја башга гәрарын нәтиҹәләрини гәбул етмәјә мәҹбур едәҹәк шәкилдә һәдәләјиб.

Мәлумата ҝөрә, АБШ администрасијасы Мадурону “Трамп өлкәнин һава мәканынын бағланаҹағыны елан етмәздән әввәл” Венесуеланы тәрк етмәјә чағырыб.

Канал иддиа едир ки, бу хәбәрдарлыг Каракаса телефон данышығы заманы чатдырылыб вә Мадуро, онун һәјат јолдашы вә оғлунун тәһлүкәсиз шәкилдә өлкәдән чыхмасына зәманәт верилмәси тәклифини еһтива едир. Лакин бу јалныз Мадуронун дәрһал һакимијјәтдән истефа вермәси шәрти илә мүмкүн олаҹаг.

