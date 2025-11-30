Индонезијада шиддәтли јағышлар нәтиҹәсиндә өләнләрин сајы 844-ә чатыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Франҹе 24-үн вердији мәлумата ҝөрә, бу һәфтә ҝүҹлү муссон јағышлары Индонезијанын, Тајландын вә Малајзијанын бәзи јерләриндә минләрлә инсаны евсиз вә ја јашајышын әсас еһтијаҹлардан мәһрум едиб.
Медиа органынын мәлуматына ҝөрә, ән чох зәрәр чәкән Суматра адасында базар ҝүнү ән азы ики әразијә әлчатмаз галыб вә Индонезија һакимијјәти әразидәки инсанлара јардым чатдырмаг үчүн Ҹакартадан ики һәрби ҝәми ҝөндәрдијини билдириб...
Индонезија фәлакәтләрин идарә олунмасы аҝентлијинин базар ҝүнү ачыгладығы рәгәмләрә ҝөрә, Индонезијада өләнләрин сајы 442-јә чатыб, 402 нәфәр исә һәлә дә иткин дүшүб. Аҝентлик ән азы 646 нәфәрин дә јараландығыны билдириб.
