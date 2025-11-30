Пакистан ҺӘМАС-ын тәрксилаһ едилмәси просесинә гошулмајаҹаг!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Times of Islamabad” гәзетинин мәлуматына ҝөрә, Пакистанын Баш назиринин мүавини вә хариҹи ишләр назири Мәһәммәд Исһаг Дар реҝионал мәсәәләләр барәсиндә ачыглама вериб.
Медиа конфрансынын диҝәр һиссәсиндә Исһаг Дар Пакистанын Гәззада бејнәлхалг сабитләшдирмә гүввәләриндә иштирак етмәјә һазыр олдуғуну, лакин ҺӘМАС-ын тәрксилаһ едилмәси просесинә гошулмајаҹағыны вә Исламабадын миссијасынын "сүлһү горумаг" олдуғуну ачыглады.
