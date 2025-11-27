Трамп: Русија бүтүн Украјнаны әлә кечирмәмәклә Кијевә бөјүк ҝүзәштә ҝедиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Еуронјус-ун мәлуматына ҝөрә, АБШ президенти Доналд Трамп Норвеч Баш назири Јонас Гар Сторте илә ҝөрүшдә дејиб: “Русија бүтүн Украјнаны әлә кечирмәмәклә Кијевә нисбәтән бөјүк ҝүзәшт едиб.”
О әлавә едиб: “Вашингтон Русијаја чох тәзјиг ҝөстәриб, буна ҝөрә дә Президент Владимир Путин инди разылашма һаггында данышыр.”
АБШ президенти һәмчинин "һәр ики тәрәфин", Русија вә Украјнанын сүлһ истәдијинә инандығыны вурғулајыб.
Разылыға ҝәлмәк үчүн вердији сон тарихә тохунан Трамп хәбәрдарлыг едиб ки, әҝәр бу вахта гәдәр разылашма әлдә олунмазса, Вашингтонун јанашмасы әһәмијјәтли дәрәҹәдә дәјишә биләр.
Трамп администрасијасы Украјна илә Русија арасында мүһарибәјә сон гојмаг үчүн 28 маддәлик план тәгдим едиб. Плана әсасән, Кијев тәһлүкәсизлик зәманәтләри мүгабилиндә әразисинин бир һиссәсини Москваја ҝүзәштә ҝедәҹәк вә һәрби имканларына мәһдудијјәтләри гәбул едәҹәк.
Авропа Бирлији вә диҝәр Украјна мүттәфигләри АБШ планына мәнфи реаксија верәрәк, буну Русијанын тәләбләринин јеринә јетирилмәси адландырыблар. Ағ Ев билдириб ки, Трампын планы мүнагишәнин һәр ики тәрәфинин тәләбләрини әкс етдирир вә һәр ики тәрәфин марагларыны тәмин едир.
Sizin rəyiniz