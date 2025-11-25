Гутерреш: Гәззадакы өлүм вә дағынты бәшәријјәтин ән бөјүк мәғлубијјәти кими јадда галаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: БМТ-нин Баш катиби Антонио Гутерреш билдириб: Гәззада баш верән өлүм вә дағынты бәшәријјәтин јаддашында “ән бөјүк мәғлубијјәт” кими галаҹаг.
О гејд едиб: Һазырда дүнја чох сүрәтлә дәјишир, технолоҝија бөјүк темплә инкишаф едир, иглим хаосу һөкм сүрүр, бәрабәрсизлик даһа да дәринләшир вә дүнја чохгүтблү низам истигамәтиндә һәрәкәт едир; белә бир шәраитдә ҝүҹ балансы да дәјишир.
Гутерреш вурғулајыб: Дүнјанын ики бөјүк ҝүҹүн рәһбәрлик етдији блоклара бөлүнмәси тәһлүкәси фонунда, тиҹарәт, инкишаф, малијјә институтлары вә сијаси координасија саһәләриндә ҝениш әлагәләрә әсасланан чохгүтблү дүнја низамына еһтијаҹ вар.
