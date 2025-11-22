СЕПАҺ-ын сөзчүсү: Санки һәр ан мүһарибә башлаја биләр – һазырлығымызы артырмышыг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: СЕПАҺ-ын сөзчүсү, ҝенерал Әли Наини билдириб: Тәхминимиз одур ки, һәр ан мүһарибә башлаја биләр, вә буна ујғун олараг һазырлыгларымызы максимум сәвијјәјә чатдырмышыг.
Ҝенерал Әли Наини әлавә едиб: Ингилабы Али Рәһбәри “бармаглары нәзарәт алтында сахлајын” тапшырығы вериб. Бу нәзарәти шәһид Рәшид вә шәһид Бәгири һәјата кечирирди. Шәһид Рәшид, шәһид Бәгири вә шәһид Салами даим тәлимләрдә иштирак едирдиләр. Онлар Һаҹызадә илә мүхтәлиф ссенариләр үзрә һәрби планлары мәшг едирдиләр, белә ки, әҝәр дүшмәнин охшар планы олса, биз она гаршы һансы стратеҝијаны һәјата кечирәҹәјик. Аваданлыглар тәкмилләшдирилир вә дөјүш отағы һәр заман актив вәзијјәтдә сахланылырды. Шәһид Һанијәнин терорундан сонра тәхминимиз мүһарибәнин гачылмаз олмасы үзәриндә гурулмушду. Кечән илин февралындан етибарән Хатәмүл-Әнбија (с) гәрарҝаһы дәгиг билирди ки, гаршыда мүһарибә вар.
Ҝенерал Әли Наини һәмчинин билдириб: Бу мүһарибәдә Иран Ислам Республикасы мүхтәлиф сәбәбләрә ҝөрә гәләбә газаныб. Биринҹи сәбәб халг арасында гәләбә һиссинин мөвҹудлуғудур. Инсанларда гәләбә һисси олдугда, демәли, дүшмән информасија бахымындан удузуб. Бу јалныз һәрби мүстәвидә дејил, информасија мүһарибәсиндә дә өзүнү ҝөстәрир.
Ҝенерал гејд едиб: Мүһарибәдән сонра апарылмыш беш-алты сорғунун орта нәтиҹәләринә ҝөрә, Иран әһалисинин 80 фаизи гәләбәни Иран Ислам Республикасына аид едир, јалныз 4 фаизи Исраил режиминин гәләбәсини гәбул едир. Ишғал олунмуш әразиләрдә исә 13 фаиз әһали Исраил режиминин мәгсәдләринә наил олдуғуну һесаб едир.
