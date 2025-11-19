Русија медиасы: Русија ордусу 6 Африка өлкәсиндә мөвҹуддур

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА-нын АФП-јә истинадән вердији мәлумата ҝөрә, Русија дөвләт телевизијасынын мүхбири бир репортажда билдириб: “Русија силаһлы гүввәләринин бөлмәләринин забит вә әсҝәрләри һазырда алты Африка өлкәсиндә фәалијјәт ҝөстәрир.”
Украјна мүһарибәсиндән бәри Африкада јени тәрәфдашлыглар јаратмаға чалышан Москва сон илләрдә орада сијаси, игтисади вә һәрби иштиракыны артырыб.
Һесабатда Мали хариҹиндә диҝәр Африка өлкәләринин адлары гејд едилмәјиб, лакин әввәлләр медиада билдириләнә ҝөрә, Русија гошунлары вә ја һәрби тәлимчиләри Буркина Фасо, Ниҝер, Екваториал Гвинеја, Мәркәзи Африка Республикасы вә Ливијада да јерләшдирилиб.
Базар ҝүнү Русија дөвләт телевизијасында јајымланан репортажда Африка Корпусунун Русија Мүдафиә Назирлијинин бир һиссәси олдуғу билдирилиб.
Бир кадрда үзәриндә Вагнер Групунун кәллә логотипинә бәнзәр нишанлары олан бајраг ҝөрүнүр вә мүхбир ону Малидәки Русија базасы кими тәгдим едир.
Видеода һәмчинин ики Русија бомбардманчы тәјјарәсинин һүҹум һәјата кечирдији вә һеликоптерләр вә зиреһли персонал дашыјыҹылары да дахил олмагла ағыр Русија техникасынын нүмајиш олундуғу ҝөстәрилир.
Москва билдирир ки, онун гүввәләри бир нечә Африка һөкумәтинә екстремист үсјанларла мүбаризәдә көмәк едир.
Sizin rəyiniz